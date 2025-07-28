YouTube заблокировал каналы подсанкционных Латыниной и Балашова в Украине

YouTube заблокировал на территории Украины каналы российской журналистки и пропагандистки Юлии Латыниной и бывшего народного депутата Украины Геннадия Балашова, против которых были введены санкции Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.

YouTube заблокировал на территории Украины еще три канала, которые распространяли созвучные российской пропаганде нарративы - говорится в сообщении.

В частности, заблокирован канал Латыниной и два канала Балашова, который в начале полномасштабного вторжения выехал из Украины и против которого в Украине возбуждено уголовное производство.

Так уж случилось, что о методике работы россиян и создании ими псевдооппозиционеров я говорил еще с далекого 2015 года, в частности о Латыниной. После 2022 года у меня вообще развеялись все сомнения относительно нее, которые могли закрадываться - написал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Он также отметил, что после введенных санкций и блокировки, как правило, они больше даже не скрываются. Доказано риторикой кучи заблокированных ранее пропагандистов.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский указом ввел в действие решение СНБО от 20 июля 2025 года о применении персональных санкций. Ограничения касаются пяти лиц, ответственных за подрывные антиукраинские информационные кампании.