YouTube заблокировал каналы подсанкционных Латыниной и Балашова в Украине
Киев • УНН
YouTube заблокировал в Украине каналы российской пропагандистки Юлии Латыниной и экс-нардепа Геннадия Балашова. Это произошло после введения против них санкций Совета национальной безопасности и обороны.
YouTube заблокировал на территории Украины каналы российской журналистки и пропагандистки Юлии Латыниной и бывшего народного депутата Украины Геннадия Балашова, против которых были введены санкции Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО, пишет УНН.
YouTube заблокировал на территории Украины еще три канала, которые распространяли созвучные российской пропаганде нарративы
В частности, заблокирован канал Латыниной и два канала Балашова, который в начале полномасштабного вторжения выехал из Украины и против которого в Украине возбуждено уголовное производство.
Так уж случилось, что о методике работы россиян и создании ими псевдооппозиционеров я говорил еще с далекого 2015 года, в частности о Латыниной. После 2022 года у меня вообще развеялись все сомнения относительно нее, которые могли закрадываться
Он также отметил, что после введенных санкций и блокировки, как правило, они больше даже не скрываются. Доказано риторикой кучи заблокированных ранее пропагандистов.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский указом ввел в действие решение СНБО от 20 июля 2025 года о применении персональных санкций. Ограничения касаются пяти лиц, ответственных за подрывные антиукраинские информационные кампании.