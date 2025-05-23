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Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
22 травня, 14:58 • 25886 перегляди

Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР

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Європейський Союз відкрив ще 8 глав у переговорах про членство з Албанією

Київ • УНН

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Рада ЄС ухвалила рішення відкрити ще 8 розділів переговорів про членство з Албанією в рамках кластера "Конкуренція та інклюзивне зростання". Встановлено контрольні показники для попереднього закриття цих розділів.

Європейський Союз відкрив ще 8 глав у переговорах про членство з Албанією

Рада Європейського Союзу прийняла рішення відкрити ще 8 глав у переговорах про членство з Албанією. Глави відкрили в рамках кластера "Конкуренція та інклюзивне зростання". Про це інформує УНН із посиланням на офіційну заяву Ради ЄС.

Деталі

У четвер, 22 травня у Брюсселі відбулася п'ята зустріч Конференції щодо приєднання Албанії, яка стала початком переговорів щодо так званого кластера 3: конкурентоспроможність та інклюзивне зростання.

Цей кластер включає такі розділи з переговорів:

  • Цифрова трансформація та медіа,
    • Оподаткування,
      • Економічна та монетарна політика,
        • Соціальна політика та зайнятість,
          • Політика підприємництва та промисловості,
            • Наука та дослідження,
              • Освіта та культура,
                • Митний союз.

                  Крім того, встановлено контрольні показники для попереднього закриття цих розділів.

                  Зазначається, що Євросоюз вже відкрив для Албанії переговори у кластерах "Основи", "Зовнішні відносини", "Внутрішній ринок".

                  Переговори між ЄС та країною-претендентом на членство ведуться у шести тематичних кластерах: "Основи", "Внутрішній ринок", "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання", "Зелений порядок денний та сталий зв'язок", Ресурси, сільське господарство та згуртованість", "Зовнішні зв'язки". Кластер "Основи" відкривають найпершим та закривають останнім. Кластери необхідні для моніторингу процесу гармонізації законодавства країни-претендента з законодавством ЄС.

                  Нагадаємо

                  15 жовтня 2024 року, у Люксембурзі відбулося друге засідання Конференції з питань вступу до ЄС з Албанією на рівні міністрів, що стало початком фактичних переговорів про членство країни. 

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