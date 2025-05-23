Европейский Союз открыл еще 8 глав в переговорах о членстве с Албанией
Киев • УНН
Совет ЕС принял решение открыть еще 8 разделов переговоров о членстве с Албанией в рамках кластера "Конкуренция и инклюзивный рост". Установлены контрольные показатели для предварительного закрытия этих разделов.
Совет Европейского Союза принял решение открыть еще 8 глав в переговорах о членстве с Албанией. Главы открыли в рамках кластера "Конкуренция и инклюзивный рост". Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальное заявление Совета ЕС.
Детали
В четверг, 22 мая в Брюсселе состоялась пятая встреча Конференции по присоединению Албании, которая стала началом переговоров по так называемому кластеру 3: конкурентоспособность и инклюзивный рост.
Этот кластер включает следующие разделы из переговоров:
- Цифровая трансформация и медиа,
- Налогообложение,
- Экономическая и монетарная политика,
- Социальная политика и занятость,
- Политика предпринимательства и промышленности,
- Наука и исследования,
- Образование и культура,
- Таможенный союз.
Кроме того, установлены контрольные показатели для предварительного закрытия этих разделов.
Отмечается, что Евросоюз уже открыл для Албании переговоры в кластерах "Основы", "Внешние отношения", "Внутренний рынок".
Переговоры между ЕС и страной-претендентом на членство ведутся в шести тематических кластерах: "Основы", "Внутренний рынок", "Конкурентоспособность и инклюзивный рост", "Зеленая повестка дня и устойчивая связь", Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность", "Внешние связи". Кластер "Основы" открывают первым и закрывают последним. Кластеры необходимы для мониторинга процесса гармонизации законодательства страны-претендента с законодательством ЕС.
Напомним
15 октября 2024 года, в Люксембурге состоялось второе заседание Конференции по вопросам вступления в ЕС с Албанией на уровне министров, что стало началом фактических переговоров о членстве страны.
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