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Европейский Союз открыл еще 8 глав в переговорах о членстве с Албанией

Киев • УНН

 • 204 просмотра

Совет ЕС принял решение открыть еще 8 разделов переговоров о членстве с Албанией в рамках кластера "Конкуренция и инклюзивный рост". Установлены контрольные показатели для предварительного закрытия этих разделов.

Европейский Союз открыл еще 8 глав в переговорах о членстве с Албанией

Совет Европейского Союза принял решение открыть еще 8 глав в переговорах о членстве с Албанией. Главы открыли в рамках кластера "Конкуренция и инклюзивный рост". Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальное заявление Совета ЕС.

Детали

В четверг, 22 мая в Брюсселе состоялась пятая встреча Конференции по присоединению Албании, которая стала началом переговоров по так называемому кластеру 3: конкурентоспособность и инклюзивный рост.

Этот кластер включает следующие разделы из переговоров:

  • Цифровая трансформация и медиа,
    • Налогообложение,
      • Экономическая и монетарная политика,
        • Социальная политика и занятость,
          • Политика предпринимательства и промышленности,
            • Наука и исследования,
              • Образование и культура,
                • Таможенный союз.

                  Кроме того, установлены контрольные показатели для предварительного закрытия этих разделов.

                  Отмечается, что Евросоюз уже открыл для Албании переговоры в кластерах "Основы", "Внешние отношения", "Внутренний рынок".

                  Переговоры между ЕС и страной-претендентом на членство ведутся в шести тематических кластерах: "Основы", "Внутренний рынок", "Конкурентоспособность и инклюзивный рост", "Зеленая повестка дня и устойчивая связь", Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность", "Внешние связи". Кластер "Основы" открывают первым и закрывают последним. Кластеры необходимы для мониторинга процесса гармонизации законодательства страны-претендента с законодательством ЕС.

                  Напомним

                  15 октября 2024 года, в Люксембурге состоялось второе заседание Конференции по вопросам вступления в ЕС с Албанией на уровне министров, что стало началом фактических переговоров о членстве страны. 

                  Албания и Черногория могут вступить в ЕС раньше других: Кошта перед визитом на Западные Балканы12.05.25, 21:57 • 3558 просмотров

                  Вита Зеленецкая

                  Вита Зеленецкая

                  политикаНовости Мира
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