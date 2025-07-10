Європарламент відхилив вотум недовіри голові Єврокомісії фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у четвер пережила вотум недовіри своєму керівництву Європейською комісією, пише УНН з посиланням на Politico.

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Більшість членів Європейського парламенту, які проголосували щодо резолюції, внесеної крайніми правими, підтримали голову Єврокомісії. Якби вона програла голосування, фон дер Ляєн та інші члени Єврокомісії були б змушені піти у відставку, що могло спровокувати хаос у ЄС.

360 депутатів Європарламенту проголосували проти резолюції, 175 - за, 18 утрималися. Із 720 депутатів Європарламенту 553 прийшли на голосування. Для ухвалення резолюції потрібно 357 голосів.

Попри підтримку її власної Європейської народної партії, а також соціалістів, лібералів із партії "Renew" та "Зелених", багато депутатів Європарламенту від цих фракцій не з'явилися на голосування.

Хоча фон дер Ляєн, "як і очікувалося, пережила це і продовжує роботу, її проблеми", пише видання, "далекі від завершення". Голосування - перша подібна спроба висловити вотум недовіри з 2014 року - свідчить про зростаючу політичну протидію голові Єврокомісії, яка, як і більшість Європи, схоже, змістилася вправо, що призвело до конфлікту з двома основними партіями, які призвели її до влади, зазначає видання.

Фон дер Ляєн, як зазначається, "можливо, й вистояла, але політичні сім'ї з різних політичних поглядів використовували цю процедуру, щоб висловити свої претензії до Єврокомісії, чи то питання прозорості та надмірної централізації влади, відмова від "Зеленої угоди" чи звинувачення в порушенні інституційних процедур ЄС".

Це, як повідомляється, також розхитало коаліцію партій, які підтримують другий термін фон дер Ляєн, на тлі того, як соціалісти та ліберали дедалі більше розходилися у думках із головою Єврокомісії.

Напередодні голосування обидві фракції пригрозили утриматися, через свої побоювання, що Єврокомісія зміщується вправо, пише видання.

Проте ліберали відступили, заявивши, що не хочуть брати участь у "іграх" крайніх правих зі стабільністю Європи, повідомив представник Renew.

Соціалісти наслідували їх приклад у четвер увечері, домігшись поступки від фон дер Ляєн щодо довгострокового бюджету ЄС, який Єврокомісія має представити наступного тижня.

Голова Єврокомісії пообіцяла лівоцентристам зберегти Європейський соціальний фонд, призначений для боротьби з бідністю та підтримки вразливих груп населення, у бюджеті, попри попередні ознаки того, що його буде скасовано.

Фон дер Ляєн слід готуватися до "кілька" нових спроб висловити їй недовір, заявив Георге Піпера, румунський депутат від правої партії "Європейські консерватори та реформісти" (ЕКР), який вніс резолюцію проти неї.

Європейська народна партія із цим не згодна. "Коли ми повернемося з відпустки, ми майже забудемо про це", - передбачив заступник голови ЄНП Зігфрід Мурешан.

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