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Европарламент отклонил вотум недоверия главе Еврокомиссии фон дер Ляйен

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен успешно пережила вотум недоверия, инициированный крайне правыми в Европейском парламенте. 360 депутатов проголосовали против резолюции, 175 — за, что позволило ей сохранить должность.

Европарламент отклонил вотум недоверия главе Еврокомиссии фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг пережила вотум недоверия своему руководству Европейской комиссией, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Большинство членов Европейского парламента, проголосовавших по резолюции, внесенной крайне правыми, поддержали главу Еврокомиссии. Если бы она проиграла голосование, фон дер Ляйен и другие члены Еврокомиссии были бы вынуждены уйти в отставку, что могло спровоцировать хаос в ЕС.

360 депутатов Европарламента проголосовали против резолюции, 175 - за, 18 воздержались. Из 720 депутатов Европарламента 553 пришли на голосование. Для принятия резолюции требуется 357 голосов.

Несмотря на поддержку ее собственной Европейской народной партии, а также социалистов, либералов из партии "Renew" и "Зеленых", многие депутаты Европарламента от этих фракций не явились на голосование.

Хотя фон дер Ляйен, "как и ожидалось, пережила это и продолжает работу, ее проблемы", пишет издание, "далеки от завершения". Голосование - первая подобная попытка выразить вотум недоверия с 2014 года - свидетельствует о растущем политическом противодействии главе Еврокомиссии, которая, как и большинство Европы, похоже, сместилась вправо, что привело к конфликту с двумя основными партиями, которые привели ее к власти, отмечает издание.

Фон дер Ляйен, как отмечается, "возможно, и выстояла, но политические семьи с разных политических взглядов использовали эту процедуру, чтобы выразить свои претензии к Еврокомиссии, будь то вопросы прозрачности и чрезмерной централизации власти, отказ от "Зеленой сделки" или обвинения в нарушении институциональных процедур ЕС".

Это, как сообщается, также расшатало коалицию партий, поддерживающих второй срок фон дер Ляйен, на фоне того, как социалисты и либералы все больше расходились во мнениях с главой Еврокомиссии.

Накануне голосования обе фракции пригрозили воздержаться, из-за своих опасений, что Еврокомиссия смещается вправо, пишет издание.

Однако либералы отступили, заявив, что не хотят участвовать в "играх" крайне правых со стабильностью Европы, сообщил представитель Renew.

Социалисты последовали их примеру в четверг вечером, добившись уступки от фон дер Ляйен по долгосрочному бюджету ЕС, который Еврокомиссия должна представить на следующей неделе.

Глава Еврокомиссии пообещала левоцентристам сохранить Европейский социальный фонд, предназначенный для борьбы с бедностью и поддержки уязвимых групп населения, в бюджете, несмотря на предыдущие признаки того, что он будет отменен.

Фон дер Ляйен следует готовиться к "нескольким" новым попыткам выразить ей недоверие, заявил Георге Пипера, румынский депутат от правой партии "Европейские консерваторы и реформисты" (ЕКР), который внес резолюцию против нее.

Европейская народная партия с этим не согласна. "Когда мы вернемся из отпуска, мы почти забудем об этом", - предсказал заместитель председателя ЕНП Зигфрид Мурешан.

Орбан призвал фон дер Ляйен к отставке и отверг экономические требования Еврокомиссии09.07.25, 15:22 • 1569 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Европейский парламент
Европейская комиссия
Европейский Союз
Урсула фон дер Ляйен
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