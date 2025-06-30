Європа постала перед серйозними викликами, які потребують рішень – Сибіга
Київ • УНН
Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про необхідність рішень для нейтралізації російської загрози, наголосивши на потребі лідерства Німеччини. Україна та Німеччина узгодили кроки для посилення України та тиску на агресора.
Україна та Німеччина узгодили подальші кроки для посилення України та збільшення тиску на росію. Сьогодні Європа потребує рішень, які допоможуть нейтралізувати російську загрозу, сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з главою МЗС Німеччини Йоганн Вадефулем, повідомляє УНН.
Деталі
Ми узгодили подальші кроки для посилення України, збільшення тиску на агресора та нейтралізацію російської загрози. Європа постала перед дуже серйозними викликами, які потребують певних рішень. Зараз час не слів, а конкретних рішень та кроків
Глава МЗС додав, що сьогодні Європа потребує лідерства Німеччини для прийняття сильних і важливих рішень.
Німецький народ знає не гірше за нас, що боротьба за свободу може бути довгою. Але якщо виявити стратегічну витримку, то свобода переможе і стіна впаде. Так само захист від російської агресії в Європі потребує стратегічної витримки та сильних рішень, а також потребують лідерства Німеччини
Доповнення
З початку року росія майже щоденно атакує Україну ракетами та дронами, завдаючи ударів по цивільних об'єктах. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив на критичній потребі посилення систем ППО та власного виробництва зброї.