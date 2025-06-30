Европа столкнулась с серьезными вызовами, требующими решений – Сибига

Украина и Германия согласовали дальнейшие шаги по усилению Украины и увеличению давления на Россию. Сегодня Европе нужны решения, которые помогут нейтрализовать российскую угрозу, сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Йоганном Вадефулем, сообщает УНН.

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Мы согласовали дальнейшие шаги по усилению Украины, увеличению давления на агрессора и нейтрализации российской угрозы. Европа столкнулась с очень серьезными вызовами, которые требуют определенных решений. Сейчас время не слов, а конкретных решений и шагов - сказал Сибига.

Глава МИД добавил, что сегодня Европе необходимо лидерство Германии для принятия сильных и важных решений.

Немецкий народ знает не хуже нас, что борьба за свободу может быть долгой. Но если проявить стратегическую выдержку, то свобода победит и стена падет. Так же защита от российской агрессии в Европе требует стратегической выдержки и сильных решений, а также требует лидерства Германии - подчеркнул Сибига.

Дополнение

С начала года Россия почти ежедневно атакует Украину ракетами и дронами, нанося удары по гражданским объектам. Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул критическую потребность в усилении систем ПВО и собственного производства оружия.