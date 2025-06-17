Європа готує жорсткіші санкції проти росії - Макрон

$41.530.08
48.070.37
uken
Україна засуджує візит високопосадовця ВООЗ до рф - Радуцький
16:49 • 18795 перегляди
Україна засуджує візит високопосадовця ВООЗ до рф - Радуцький
17 червня, 10:46 • 149003 перегляди
Рада призначила Генеральним прокурором Руслана Кравченка
17 червня, 06:29 • 170333 перегляди
"Такі атаки - чистої води тероризм": Зеленський відреагував на атаку рф понад 440 дронами та 32 ракетами
17 червня, 05:57 • 160866 перегляди
рф вдарила по Києву та околицях 175 дронами і щонайменше 16 ракетами, є руйнування від верхніх поверхів до підвалу - КМВА
16 червня, 19:28 • 208521 перегляди
ЄС продовжив санкції через анексію Криму та Севастополя ще на рік
16 червня, 13:59 • 182583 перегляди
Зеленський планує обговорити з Трампом оборонний пакет, який Україна готова купити
Ексклюзив
16 червня, 12:56 • 169357 перегляди
Євро дорожчає швидше, ніж долар: чому гривня втрачає позиції - пояснення фінансової експертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
16 червня, 11:24 • 136019 перегляди
За майже п’ять років Центром Шалімова проведено близько 250 трансплантацій органів від посмертного донора
Ексклюзив
16 червня, 09:55 • 108857 перегляди
Звʼязки нардепа Кузьміних з аптечним бізнесом мають перевірити НАБУ та НАЗК - адвокат
16 червня, 08:24 • 180448 перегляди
Зеленський запропонував Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора: подання вже у Раді
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.4м/с
61%
750мм
Популярнi новини
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики17 червня, 10:31 • 131711 перегляди
Трамп про атаку рф на Київ: "Схоже, я маю подивитися на це"17 червня, 11:15 • 45368 перегляди
Адміністрація Трампа згорнула групу тиску на рф щодо переговорів з Україною - Reuters17 червня, 11:16 • 66963 перегляди
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date15:09 • 39596 перегляди
Останні в строю: які країни ЄС досі використовують радянську авіатехніку і чому це важливо для України15:35 • 65690 перегляди
Публікації
Останні в строю: які країни ЄС досі використовують радянську авіатехніку і чому це важливо для України15:35 • 65806 перегляди
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню16 червня, 09:40 • 298364 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків16 червня, 09:34 • 331576 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 344923 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 415084 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Железняк Ярослав Іванович
Кравченко Руслан Андрійович
Костін Андрій Євгенович
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Kyiv
Сполучені Штати Америки
Israel
Іран
Реклама
УНН Lite
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date15:09 • 39696 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики17 червня, 10:31 • 131782 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 106183 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком16 червня, 15:30 • 119510 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 179933 перегляди
Актуальне
Fox News Channel
Х-47М2 «Кинджал»
Калібр (ракета)
Truth Social
Безпілотний літальний апарат

Європа готує жорсткіші санкції проти росії - Макрон

Київ • УНН

 • 866 перегляди

Лідери G7 досягли прогресу щодо України та готують посилення санкцій проти росії. ЄС готує жорсткіші санкції, ніж США, у тісній координації з Канадою, Японією та Великою Британією.

Європа готує жорсткіші санкції проти росії - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон також дав зрозуміти, що лідери G7 досягли певного прогресу щодо України, передає УНН із посиланням на CBC.

"Спільна позиція, яка формується, полягає в тому, щоби сказати: "Нам потрібно посилити санкції", - сказав Макрон.

Він сказав, що європейці готують набагато жорсткіші санкції, ніж ті, які запровадили США. Він також сказав, що з цього питання існує дуже тісна координація з Канадою, Японією і Великою Британією.

У ЄС схоже є "зелене світло" на продовження санкцій проти рф наступного тижня - ЗМІ17.06.25, 15:47 • 2738 переглядiв

Додамо

Раніше Канада опублікувала подробиці свого пакету допомоги та санкцій для України раніше сьогодні.

"На нашу думку, це змінило ситуацію, оскільки дозволить нам повернути росію за стіл переговорів, як того вимагає президент (США) Трамп", - сказав він.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Канада
Велика Британія
Japan
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9