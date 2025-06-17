Європа готує жорсткіші санкції проти росії - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон також дав зрозуміти, що лідери G7 досягли певного прогресу щодо України, передає УНН із посиланням на CBC.

"Спільна позиція, яка формується, полягає в тому, щоби сказати: "Нам потрібно посилити санкції", - сказав Макрон.

Він сказав, що європейці готують набагато жорсткіші санкції, ніж ті, які запровадили США. Він також сказав, що з цього питання існує дуже тісна координація з Канадою, Японією і Великою Британією.

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Раніше Канада опублікувала подробиці свого пакету допомоги та санкцій для України раніше сьогодні.

"На нашу думку, це змінило ситуацію, оскільки дозволить нам повернути росію за стіл переговорів, як того вимагає президент (США) Трамп", - сказав він.