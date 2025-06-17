У ЄС схоже є "зелене світло" на продовження санкцій проти рф наступного тижня - ЗМІ

У Європейському Союзі, схоже, є зелене світло для продовження всіх санкцій ЄС щодо росії наступного тижня на Європейській раді, повідомив у вівторок редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк, пише УНН.

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"Здається дуже ймовірним, що є зелене світло для продовження всіх санкцій ЄС щодо росії наступного тижня на Єврораді. Офіційне продовження спочатку у липні. Угорщина грає з ідеєю не давати схвалення", - написав Йозвяк у X.

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