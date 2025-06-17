В ЕС похоже есть "зеленый свет" на продление санкций против рф на следующей неделе - СМИ

В Европейском Союзе, похоже, есть зеленый свет для продления всех санкций ЕС в отношении россии на следующей неделе на Европейском совете, сообщил во вторник редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк, пишет УНН.

Детали

"Кажется очень вероятным, что есть зеленый свет для продления всех санкций ЕС в отношении россии на следующей неделе на Евросовете. Официальное продление сначала в июле. Венгрия играет с идеей не давать одобрение", - написал Йозвяк в X.

Напомним

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