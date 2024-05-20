Європа активує супутникову систему для пошуку Раїсі
Київ • УНН
Європейська комісія активує свою супутникову картографічну систему Copernicus, щоб допомогти в пошуках зниклого гелікоптера з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі після того, як Іран звернувся за допомогою.
Європейська комісія активує супутникову систему картографування для допомоги в пошуках гелікоптера, на борту якого перебував президент Ірану Ебрагім Раїсі. Про це повідомив єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич, пише DW, передає УНН.
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Ленарчич написав у соцмережі X., що на прохання Ірану Служба Європейської комісії з управління надзвичайними ситуаціями Copernicus активує свою "картографічну службу швидкого реагування у зв'язку з аварією гелікоптера".
Зазначається, що ця служба надає картографічні продукти на основі супутникових знімків.
Контекст
Гелікоптер президента Ірану Мі-171 зник у неділю, 19 травня, після зустрічі Ебрахіма Раїсі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим на кордоні двох країн. За інформацією AP, аварія сталася біля міста Джульфа, за 600 км на північний захід від Тегерана.
У президентський кортеж входили три вертольоти. У двох інших гелікоптерах були міністр енергетики Ірану Алі Акбар Мехрабіан і міністр доріг Мехрдад Базрпаш, вони благополучно дісталися місця призначення.
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