Европа активирует спутниковую систему для поиска Раиси

Европейская комиссия активирует спутниковую систему картографирования для помощи в поисках вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрагим Раиси. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич, пишет DW, передает УНН.

Детали

Ленарчич написал в соцсети X., что по просьбе Ирана Служба Европейской комиссии по управлению чрезвычайными ситуациями Copernicus активирует свою "картографическую службу быстрого реагирования в связи с аварией вертолета".

Отмечается, что эта служба предоставляет картографические продукты на основе спутниковых снимков.

Контекст

Вертолет президента Ирана Ми-171 исчез в воскресенье, 19 мая, после встречи Эбрахима Раиси с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на границе двух стран. По информации AP, авария произошла возле города Джульфа, в 600 км к северо-западу от Тегерана.

В президентский кортеж входили три вертолета. В двух других вертолетах были министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан и министр дорог Мехрдад Базрпаш, они благополучно добрались до места назначения.

The Atlantic: президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе