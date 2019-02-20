Єврокомісія: зміни в судовій системі Польщі недостатні

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Вчора, 19 лютого, в Польщі пройшла зустріч міністрів ЄС з європейських справ в Брюсселі, де обговорили реформу судової системи в Польщі. Про це повідомляє УНН, посилаючись на Польське Радіо.