Єврокомісія: зміни в судовій системі Польщі недостатні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Вчора, 19 лютого, в Польщі пройшла зустріч міністрів ЄС з європейських справ в Брюсселі, де обговорили реформу судової системи в Польщі. Про це повідомляє УНН, посилаючись на Польське Радіо.
У вівторок, 19 лютого, в Польщі пройшла зустріч міністрів ЄС з європейських справ в Брюсселі, де обговорили реформу судової системи в Польщі. У зустрічі взяли участь представники 12 країн. Переважна більшість з них підтримали продовження процедури, пов'язаної зі статтею 7 Договору ЄС.
Заступник глави Єврокомісії Франс Тіммерманс зазначив, що це був позитивний крок (про внесення поправок в закон Польщі про Верховному суді - ред.), але визнав зміни в судовій системі недостатніми.
Тіммерманс поділився, зокрема, інформацією про дисциплінарний розгляд щодо польських суддів, які посилають питання на розгляд Суду ЄС щодо дотримання в Польщі законодавства ЄС про судову реформу.
Пояснення від імені Польщі представив посол в ЄС Анджей Садось. Він пояснив, що в юридичному сенсі це були не дисциплінарні процедури, а пояснювальні.
Нагадаємо, уряд Польщі проведе ретельний аналіз прийнятого рішення Європейського суду юстиції, згідно з яким уряд повинен призупинити дію нових законів, прийнятих в рамках реформи судової системи.