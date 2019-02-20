Еврокомиссия: изменения в судебной системе Польши недостаточны
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Вчера, 19 февраля, в Польше прошла встреча министров ЕС по европейским делам в Брюсселе, где обсудили реформу судебной системы в Польше. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Польское Радио.
Во вторник, 19 февраля, в Польше прошла встреча министров ЕС по европейским делам в Брюсселе, где обсудили реформу судебной системы в Польше. Во встрече приняли участие представители 12 стран. Подавляющее большинство из них поддержали продолжение процедуры, связанной со статьей 7 Договора ЕС.
Заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс отметил, что это был позитивный шаг (о внесении поправок в закон Польши о Верховном суде – ред.), но признал изменения в судебной системе недостаточными.
Тиммерманс поделился, в частности, информацией о дисциплинарном разбирательстве в отношении польских судей, которые посылают вопросы в Суд ЕС относительно соблюдения в Польше законодательства ЕС о судебной реформе.
Объяснения от имени Польши представил посол в ЕС Анджей Садось. Он пояснил, что в юридическом смысле это были не дисциплинарные процедуры, а объяснительные.
Напомним, правительство Польши проведет тщательный анализ принятого решения Европейского суда юстиции, согласно которому правительство должно приостановить действие новых законов, принятых в рамках реформы судебной системы.