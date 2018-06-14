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Єврокомісія запропонувала Україні нову фінансову допомогу

Єврокомісія запропонувала Україні нову фінансову допомогу

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Єврокомісія запропонувала Україні фінансування для розвитку європейської політики сусідства. Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter, передає УНН.

"Європейська Комісія пропонує 22 мільярди євро для європейської політики сусідства на 2021-2027 роки. Зазвичай ці гроші розділені на 2/3 на південь і 1/3 на схід. Це означає близько 1 млрд у рік для України, Грузії, Білорусії, Вірменії, Азербайджану та Молдові", - написав він.

Як повідомляв УНН, Європейський парламент у середу підтримав виділення Україні нової програми макрофінансової допомоги обсягом 1 мільярд євро, якщо все буде добре, перший транш Київ отримає у вересні.

Нагадаємо, 29 травня посли країн Євросоюзу від імені Ради ЄС схвалили угоду з Європейським парламентом про новий пакет макрофінансової допомоги Україні.

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