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Єврокомісія виділить Україні ще 8 мільйонів євро

Єврокомісія виділить Україні ще 8 мільйонів євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Єврокомісія сьогодні оголосила про виділення додаткових 8 мільйонів євро для українців, які постраждали в результаті конфлікту на Донбасі. Про це йдеться в повідомленні на сайті ЄК, передає УНН.

"Європейська комісія оголосила сьогодні про виділення додаткових 8 мільйонів євро для вразливих верств населення в Україні, які постраждали від конфлікту, що триває на сході країни", - йдеться у повідомленні.

У Єврокомісії відмітили, що, завдяки цьому фінансуванню гуманітарні асигнування ЄС для України в 2019 році складуть 23 мільйони євро.

З новим фінансуванням ЄС буде підтримувати постраждалих від конфлікту цивільних в непідконтрольних і контрольованих урядом районах, в першу чергу тих, які живуть уздовж лінії зіткнення.

Як повідомлялося раніше в УНН, на цьому тижні сенат США більшістю голосів схвалив проект оборонного бюджету на 2020 рік в розмірі 738 мільярдів доларів, який передбачає виділення 300 млн доларів на допомогу Україні.

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