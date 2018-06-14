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Євродепутати обурені вибором Чечні як однієї з локацій ЧС-2018

Євродепутати обурені вибором Чечні як однієї з локацій ЧС-2018

Київ • УНН

 • 10266 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Депутати Європейського парламенту направили листа президенту ФІФА Джанні Інфантіно, в якому заявили, що вони шоковані та обурені вибором Чечні в якості однієї з локацій чемпіонату світу-2018. Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter, передає УНН.

Відмічається, що під листом підписалися 36 європарламентарів.

"За останнє десятиліття, під керівництвом Рамзана Кадирова Чечня стала місцем, де карається навіть найменша незгода, де неповага до людських прав і свобод стала системою, де не тільки критиків режиму, але і правозахисників та журналістів переслідують та вбивають", - йдеться у листі.

Підкреслимо, що у Чечні під час проведення чемпіонату світу буде базуватися збірна Єгипту, яка живе у Грозному і тренується на місцевому стадіоні "Ахмат-Арена".

Нагадаємо, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав журналістам 15 країн та двох частково визнаних держутворень, глави яких відвідають церемонію відкриття чемпіонату світу з футболу 14 червня на стадіоні “Лужники” в Москві.

Як повідомляв УНН, можливий бойкот чемпіонату світу з футболу, який завтра стартує в Росії, став символічним жестом невеликого кола світових лідерів. Долучилися, зокрема, частково Велика Британія, Ісландія, Австралія, Польща. При цьому не виключили відвідин мундіалю за певних обставин канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон. Закликати до бойкоту ЧС-2018 може і Європарламент.

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