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Євробачення 2026: Відень та Інсбрук змагаються за право проведення конкурсу

Київ • УНН

 • 1814 перегляди

Австрійська телерадіокомпанія ORF розпочала переговори з Інсбруком та Віднем щодо проведення Євробачення 2026 року. Фінальне рішення очікується у другій половині серпня після доопрацювання концепцій містами.

Євробачення 2026: Відень та Інсбрук змагаються за право проведення конкурсу

Австрійська компанія суспільного телерадіомовлення ORF оголосила, що розпочала переговори щодо проведення Євробачення з двома містами - Інсбруком і Віднем. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Євробачення.

Деталі

Зазначається, що у всіх міст була можливість подати заявку на проведення Євробачення 2026 року. Австрійська телерадіокомпанія ORF 14 липня повідомила, що почала переговори з Інсбруком і Віднем після візитів на локації Olympiaworld і Stadthalle відповідно.

Відень та Інсбрук подали дві дуже цікаві заявки. В принципі, обидва міста мають відповідні умови для проведення найбільшої телевізійної розважальної події у світі. Ми з нетерпінням чекаємо на наступні кроки та подальший обмін інформацією у найближчі тижні

- прокоментував майбутні переговори генеральний директор ORF Роланд Вайсманн.

Наразі містам запропонували доопрацювати концепції та подати остаточні заявки. Фінальне рішення щодо міста-господаря конкурсу очікується в другій половині серпня.

Нагадаємо

Йоганнес Пітч (JJ) висловив бажання провести Євробачення у Відні наступного року без участі Ізраїлю, закликаючи до реформ у системі голосування та прозорості конкурсу.

Австрія перемогла на "Євробаченні-2025". Україна увійшла в десятку18.05.25, 01:01 • 61489 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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