Євробачення 2026: Відень та Інсбрук змагаються за право проведення конкурсу
Київ • УНН
Австрійська телерадіокомпанія ORF розпочала переговори з Інсбруком та Віднем щодо проведення Євробачення 2026 року. Фінальне рішення очікується у другій половині серпня після доопрацювання концепцій містами.
Австрійська компанія суспільного телерадіомовлення ORF оголосила, що розпочала переговори щодо проведення Євробачення з двома містами - Інсбруком і Віднем. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Євробачення.
Деталі
Зазначається, що у всіх міст була можливість подати заявку на проведення Євробачення 2026 року. Австрійська телерадіокомпанія ORF 14 липня повідомила, що почала переговори з Інсбруком і Віднем після візитів на локації Olympiaworld і Stadthalle відповідно.
Відень та Інсбрук подали дві дуже цікаві заявки. В принципі, обидва міста мають відповідні умови для проведення найбільшої телевізійної розважальної події у світі. Ми з нетерпінням чекаємо на наступні кроки та подальший обмін інформацією у найближчі тижні
Наразі містам запропонували доопрацювати концепції та подати остаточні заявки. Фінальне рішення щодо міста-господаря конкурсу очікується в другій половині серпня.
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Йоганнес Пітч (JJ) висловив бажання провести Євробачення у Відні наступного року без участі Ізраїлю, закликаючи до реформ у системі голосування та прозорості конкурсу.
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