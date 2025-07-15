Евровидение 2026: Вена и Инсбрук борются за право проведения конкурса

Австрийская общественная телерадиокомпания ORF объявила, что начала переговоры о проведении Евровидения с двумя городами - Инсбруком и Веной. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт Евровидения.

Детали

Отмечается, что у всех городов была возможность подать заявку на проведение Евровидения 2026 года. Австрийская телерадиокомпания ORF 14 июля сообщила, что начала переговоры с Инсбруком и Веной после визитов на локации Olympiaworld и Stadthalle соответственно.

Вена и Инсбрук подали две очень интересные заявки. В принципе, оба города имеют соответствующие условия для проведения крупнейшего телевизионного развлекательного события в мире. Мы с нетерпением ждем следующих шагов и дальнейшего обмена информацией в ближайшие недели - прокомментировал предстоящие переговоры генеральный директор ORF Роланд Вайсманн.

Сейчас городам предложили доработать концепции и подать окончательные заявки. Финальное решение относительно города-хозяина конкурса ожидается во второй половине августа.

Напомним

Йоханнес Питч (JJ) выразил желание провести Евровидение в Вене в следующем году без участия Израиля, призывая к реформам в системе голосования и прозрачности конкурса.

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