Євро-2024: Австрія впевнено обіграла Польщу з рахунком 3:1
Київ • УНН
Збірна Австрії з футболу обіграла Польщу з рахунком 3: 1 у матчі групового етапу чемпіонату Європи 2024 року. Голи забили Траунер, Баумгартнер і Арнаутович.
Збірна Австрії з футболу впевнено обіграла команду Польщі у матчі другого туру групового етапу чемпіонату Європи 2024 року. Про це пише УНН з посиланням на УЄФА.
Деталі
Зустріч групи D, яка відбулася в Берліні, завершилася з рахунком 3:1 на користь австрійців.
У складі переможців відзначилися Гернот Траунер (9-а хвилина), Крістоф Баумгартнер (66) та Марко Арнаутович (78, з пенальті).У команди, що програла, м'яч забив Кшиштоф Пентек (30).
Таким чином збірна Австрії набрала 3 очки та продовжує боротьбу за путівку в плей-офф. Тим часом збірна Польщі з нулем пунктів залишається з примарними шансами перед фінальним туром проти Франції.
Нагадаємо
У п'ятницю, 21 червня, також відбувся матч між Україною та Словаччиною. Українська збірна вирвала перемогу з рахунком 2:1.