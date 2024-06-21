Сборная Австрии по футболу уверенно обыграла команду Польши в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на УЕФА.

Детали

Встреча группы В, которая состоялась в Берлине, завершилась со счетом 3:1 в пользу австрийцев.

В составе победителей отличились Гернот Траунер (9-я минута), Кристоф Баумгартнер (66) и Марко Арнаутович (78, с пенальти).У проигравшей команды мяч забил Кшиштоф Пентек (30).

Таким образом сборная Австрии набрала 3 очка и продолжает борьбу за путевку в плей-офф. Тем временем сборная Польши с нулем пунктов остается с призрачными шансами перед финальным туром против Франции.

Напомним

В пятницу, 21 июня, также состоялся матч между Украиной и Словакией. Украинская сборная вырвала победу со счетом 2:1.