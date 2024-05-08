ЄСПЛ зобов'язав Грузію виплатити 153 тисячі євро компенсації учасникам акції "ніч гаврилова"

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зобов'язав владу Грузії виплатити 153 600 євро постраждалим під час розгону акції у "ніч гаврилова". Суд визнав, що Грузія неефективно розслідувала дії поліції та спецназу. Про це повідомляє NewsGeorgia, пише УНН.

Деталі

Йдеться про події в ніч на 21 червня 2019 року, коли у Тбілісі тисячі людей вийшли на вулиці з протестом проти приїзду до країни та виступу у парламенті депутата російської держдуми сергія гаврилова. Поліція тоді застосувала сльозогінний газ, водомети та стріляла гумовими кулями по людях на проспекті Руставелі. Постраждали понад 240 осіб, у тому числі 80 поліцейських та 30 журналістів.

Постраждалі звернулися до ЄСПЛ, об’єднавши 26 скарг від постраждалих протестувальників і журналістів під назвою "Цаава та інші проти Грузії".

ЄСПЛ дійшов висновку, що хоча влада Грузії почала розслідування щодо цих подій, але наведені органами влади пояснення не є достатнім виправданням відсутності адекватних зусиль для продовження головних напрямків розслідування, і така ситуація спостерігалася всі останні роки.

Суд зазначив, що однією з проблем для грузинського розслідування стала неможливість ідентифікувати правоохоронців, які стріляли гумовими кулями, тому що вони не мали розпізнавальних знаків. Проте суд вважає, що усі тілесні ушкодження внаслідок застосування таких спецзасобів є достатніми для посилання на ст. 3 ЄКПЛ.

Суд встановив порушення ст. 3 лише у процесуальній, а не матеріальній частині, беручи до уваги складний характер розслідування, вплив пандемії коронавірусу і те, що багато заявників подали свої скарги завчасно. Суд зазначив, що аналіз по суті не може бути здійснений, доки у Грузії не завершено розслідування.

Проте Грузію зобов’язали протягом трьох місяців сплатити компенсації постраждалим на суми від 1800 до 15 тисяч євро.

Держава також повинна буде сплатити 6000 євро за судові витрати й податки, які можуть бути накладені на отримувачів компенсацій.

Нагадаємо

Понад 30 депутатів Європарламенту закликали призупинити для Грузії статус кандидата в члени ЄС через спроби змусити замовкнути мирних протестувальників для ухвалення закону, подібного до російського закону про "іноземних агентів", що суперечить зобов'язанням ЄС.