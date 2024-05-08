ЕСПЧ обязал Грузию выплатить 153 тысячи евро компенсации участникам акции "ночь гаврилова"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал власти Грузии выплатить 153 600 евро пострадавшим во время разгона акции в "ночь гаврилова". Суд признал, что Грузия неэффективно расследовала действия полиции и спецназа. Об этом сообщает NewsGeorgia, пишет УНН.

Детали

Речь идет о событиях в ночь на 21 июня 2019 года, когда в Тбилиси тысячи людей вышли на улицы с протестом против приезда в страну и выступления в парламенте депутата российской госдумы сергея гаврилова. Полиция тогда применила слезоточивый газ, водометы и стреляла резиновыми пулями по людям на проспекте Руставели. Пострадали более 240 человек, в том числе 80 полицейских и 30 журналистов.

Пострадавшие обратились в ЕСПЧ, объединив 26 жалоб от пострадавших протестующих и журналистов под названием "Цаава и другие против Грузии".

ЕСПЧ пришел к выводу, что хотя власти Грузии начали расследование в отношении этих событий, но приведенные органами власти объяснения не являются достаточным оправданием отсутствия адекватных усилий для продолжения главных направлений расследования, и такая ситуация наблюдалась все последние годы.

Суд отметил, что одной из проблем для грузинского расследования стала невозможность идентифицировать правоохранителей, которые стреляли резиновыми пулями, потому что они не имели опознавательных знаков. Однако суд считает, что все телесные повреждения в результате применения таких спецсредств являются достаточными для ссылки на ст. 3 ЕКПЧ.

Суд установил нарушение ст. 3 только в процессуальной, а не материальной части, принимая во внимание сложный характер расследования, влияние пандемии коронавируса и то, что многие заявители подали свои жалобы заблаговременно. Суд отметил, что анализ по существу не может быть осуществлен, пока в Грузии не завершено расследование.

Однако Грузию обязали в течение трех месяцев выплатить компенсации пострадавшим на суммы от 1800 до 15 тысяч евро.

Государство также должно будет оплатить 6000 евро за судебные издержки и налоги, которые могут быть наложены на получателей компенсаций.

Напомним

Более 30 депутатов Европарламента призвали приостановить для Грузии статус кандидата в члены ЕС из-за попыток заставить замолчать мирных протестующих для принятия закона, подобного российскому закону об "иностранных агентах", что противоречит обязательствам ЕС.