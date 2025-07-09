ЄСПЛ визнав росію винною: що це означає для українців і чи відкриває шлях до компенсацій

Європейський суд з прав людини визнав, що росія системно порушувала права українців з 2014 року. Це рішення відкриває шлях до розгляду тисяч індивідуальних скарг та може стати ключовим доказом для майбутніх компенсаційних виплат через міжнародні та національні механізми. Хоча подати нові позови до ЄСПЛ після 16 вересня 2022 року вже неможливо, постраждалі зможуть використовувати це рішення в інших юрисдикціях та реєстрі збитків.

Про це сказала Уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко під час онлайн-брифінгу, передає УНН.

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На запитання які саме практичні наслідки цього рішення для українців та чи означає перемога України в ЄСПЛ те, що для всіх, хто постраждав від російської агресії, відкривається можливість вимагати від росії компенсації, Сокоренко зазначила наступне:

Після 16 вересня, бо ми маємо це процедурне рішення щодо припинення дії конвенції про захист проти надзвичайних свобод для російської федерації у зв'язку з її вигнанням з Ради Європи через повномасштабне вторгнення в Україну, то вже після 16 вересня Європейський суд не може розглядати, не буде брати до уваги відповідні скарги - повідомила Уповноважена у справах Європейського суду з прав людини.

Водночас це за її словами не означає, що рішення є марним, "просто механізм Європейського суду після 16 вересня вже не є доступним".

З 2014 року Європейський суд отримав дуже велику кількість скарг індивідуальних, саме скарг від наших громадян. На цей час це близько 7 тисяч. І для того, щоб краще розглянути ці індивідуальні скарги, свого часу Європейський суд прийняв рішення на певний час призупинити їх розгляд для того, аби винести рішення в межах міждержавного позову, оскільки він більш комплексний і глобальний і охоплював скарги уряду України щодо існування адміністративної практики порушень, тобто все те, що було в індивідуальних скаргах - пояснила вона.

Наразі питання компенсацій ще не розглянуто, але вже створюється окремий механізм для цього.

Європейський суд сьогодні в сьогоднішньому рішенні також вказав, що майбутні питання щодо справедливої сатисфакції, вони що вони повинні будуть повинні будуть розглядатись в межах ось цього компенсаційного механізму, яка яке Україна, який Україна створює. Зараз етап створення вже компенсаційної комісії, реєстр збитків він вже функціонує і поступово наповнюється - пояснила вона.

Уповноважена підкреслила, що хоч нові позови до ЄСПЛ більше не приймаються, рішення все одно є важливим і його можна викоритстовувати "у відповідних зверненнях наших громадян, тому що він - саме про існування системи порушень, однотипних, подібних, повторюваних порушень з боку російської федерації".

Використання висновків ЄСПЛ можливе і в українських судах, "вони теж будуть дуже корисними і навіть основоположними для відповідних скарг на національному рівні до наших судів".

Щодо питання, як це рішення відчує на собі росія, Сокоренко відповіла:

Ми це спостерігали на досвіді інших країн, які мали міждержавні позови проти рф. Це зокрема, Грузія мала декілька міждержавних позовів, які виграла, мала присуджені компенсації і так росія їх і не виплатила їм. Так само це були індивідуальні позови щодо порушень прав людини в Придністров'ї, де європейський теж казав, що росія відповідає за за ті порушення, оскільки контролює відповідні організації. рф теж вигадувала безліч варіантів, як не виконати ці рішення і, відповідно, там люди не отримали компенсації - сказала Сокоренко.

Незважаючи на це, юридична позиція України посилюється на тлі цього рішення і воно стане новим етапом у подальших діях для того, "аби не просто мати якісь певні юридичні рішення, але і мати певні активні дії не тільки з боку України і Ради Європи, а також і з боку наших партнерів."

Доповнення

Європейський суд з прав людини виніс рішення на користь України у справі проти російської федерації. Це рішення підтверджує порушення прав людини з боку рф.