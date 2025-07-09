ЕСПЧ признал Россию виновной: что это значит для украинцев и открывает ли путь к компенсациям

Европейский суд по правам человека признал, что Россия системно нарушала права украинцев с 2014 года. Это решение открывает путь к рассмотрению тысяч индивидуальных жалоб и может стать ключевым доказательством для будущих компенсационных выплат через международные и национальные механизмы. Хотя подать новые иски в ЕСПЧ после 16 сентября 2022 года уже невозможно, пострадавшие смогут использовать это решение в других юрисдикциях и реестре убытков.

Об этом сказала Уполномоченная по делам Европейского суда по правам человека Маргарита Сокоренко во время онлайн-брифинга, передает УНН.

Детали

На вопрос, какие именно практические последствия этого решения для украинцев и означает ли победа Украины в ЕСПЧ то, что для всех, кто пострадал от российской агрессии, открывается возможность требовать от России компенсации, Сокоренко отметила следующее:

После 16 сентября, потому что мы имеем это процедурное решение о прекращении действия конвенции о защите против чрезвычайных свобод для Российской Федерации в связи с ее изгнанием из Совета Европы из-за полномасштабного вторжения в Украину, то уже после 16 сентября Европейский суд не может рассматривать, не будет принимать во внимание соответствующие жалобы - сообщила Уполномоченная по делам Европейского суда по правам человека.

В то же время это, по ее словам, не означает, что решение бесполезно, "просто механизм Европейского суда после 16 сентября уже не доступен".

С 2014 года Европейский суд получил очень большое количество индивидуальных жалоб, именно жалоб от наших граждан. На данный момент это около 7 тысяч. И для того, чтобы лучше рассмотреть эти индивидуальные жалобы, в свое время Европейский суд принял решение на некоторое время приостановить их рассмотрение для того, чтобы вынести решение в рамках межгосударственного иска, поскольку он более комплексный и глобальный и охватывал жалобы правительства Украины относительно существования административной практики нарушений, то есть все то, что было в индивидуальных жалобах - пояснила она.

Сейчас вопрос компенсаций еще не рассмотрен, но уже создается отдельный механизм для этого.

Европейский суд сегодня в сегодняшнем решении также указал, что будущие вопросы относительно справедливой сатисфакции, они что они должны будут должны будут рассматриваться в рамках вот этого компенсационного механизма, который Украина, который Украина создает. Сейчас этап создания уже компенсационной комиссии, реестр убытков он уже функционирует и постепенно наполняется - пояснила она.

Уполномоченная подчеркнула, что хотя новые иски в ЕСПЧ больше не принимаются, решение все равно является важным и его можно использовать "в соответствующих обращениях наших граждан, потому что оно - именно о существовании системы нарушений, однотипных, подобных, повторяющихся нарушений со стороны Российской Федерации".

Использование выводов ЕСПЧ возможно и в украинских судах, "они тоже будут очень полезными и даже основополагающими для соответствующих жалоб на национальном уровне в наши суды".

По вопросу, как это решение почувствует на себе Россия, Сокоренко ответила:

Мы это наблюдали на опыте других стран, которые имели межгосударственные иски против РФ. Это, в частности, Грузия имела несколько межгосударственных исков, которые выиграла, имела присужденные компенсации, и так Россия их и не выплатила им. Так же это были индивидуальные иски относительно нарушений прав человека в Приднестровье, где европейский тоже говорил, что Россия отвечает за те нарушения, поскольку контролирует соответствующие организации. РФ тоже придумывала множество вариантов, как не выполнить эти решения, и, соответственно, там люди не получили компенсации - сказала Сокоренко.

Несмотря на это, юридическая позиция Украины усиливается на фоне этого решения, и оно станет новым этапом в дальнейших действиях для того, "чтобы не просто иметь какие-то определенные юридические решения, но и иметь определенные активные действия не только со стороны Украины и Совета Европы, а также и со стороны наших партнеров."

Дополнение

Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу Украины по делу против Российской Федерации. Это решение подтверждает нарушения прав человека со стороны РФ.