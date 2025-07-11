ЄС розглядає нові санкції проти рф, досі у переговорах про стелю цін - Каллас

Головний дипломат ЄС Кая Каллас у п'ятницю розкритикувала чергові російські атаки на Україну, назвавши її "неприйнятною", заявивши, що блок із 27 країн обмірковує запровадження нових санкцій проти москви, і попередила Лаос, після повідомлень ГУР, що якщо країна надасть військову допомогу росії, це вплине на європейську допомогу Лаосу, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Цього тижня росія обрушила на Україну масштабні удари з використанням безпілотників і ракет.

"росія посилила свої атаки на мирне населення, щоб заподіяти якнайбільше болю... і це неприйнятно", - заявила очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас.

Брюссель розглядає можливість 18-го пакету санкцій проти москви, і "ми досі у переговорах про встановлення стелі ціни на нафту, що позбавить росію коштів для фінансування цієї війни", заявила Каллас в інтерв'ю AFP.

Каллас виступила в кулуарах регіональної зустрічі міністрів закордонних справ у столиці Малайзії Куала-Лумпурі, заявивши, що її присутність спрямована на "роз'яснювальну роботу, щоб ми могли разом чинити більший тиск" на росію.

Відповідаючи на запитання про повідомлення про те, що москва планує залучити військовослужбовців із Лаосу для підтримки своїх зусиль в Україні, Каллас заявила, що порушила це питання з головним дипломатом В'єнтьяна на зустрічі у п'ятницю.

росія намагається втягнути Лаос у війну проти України - ГУР

Каллас заявила, що її запевнили, що Лаос "не має наміру і не готовий" надавати військову допомогу росії.

"Я також заявила, що якщо щось подібне станеться, це вплине на європейську допомогу Лаосу", - сказала Каллас.

"Якщо ви (Лаос) сприятимете цій екзистенційній загрозі, у нас не може бути ефективної співпраці", - попередила вона.