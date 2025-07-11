ЕС рассматривает новые санкции против рф, до сих пор в переговорах о потолке цен - Каллас

Главный дипломат ЕС Кая Каллас в пятницу раскритиковала очередные российские атаки на Украину, назвав их "неприемлемыми", заявив, что блок из 27 стран обдумывает введение новых санкций против москвы, и предупредила Лаос, после сообщений ГУР, что если страна предоставит военную помощь россии, это повлияет на европейскую помощь Лаосу, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

На этой неделе россия обрушила на Украину масштабные удары с использованием беспилотников и ракет.

"россия усилила свои атаки на мирное население, чтобы причинить как можно больше боли... и это неприемлемо", - заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас.

Брюссель рассматривает возможность 18-го пакета санкций против москвы, и "мы до сих пор в переговорах об установлении потолка цены на нефть, что лишит россию средств для финансирования этой войны", заявила Каллас в интервью AFP.

Каллас выступила в кулуарах региональной встречи министров иностранных дел в столице Малайзии Куала-Лумпуре, заявив, что ее присутствие направлено на "разъяснительную работу, чтобы мы могли вместе оказывать большее давление" на россию.

Отвечая на вопрос о сообщениях о том, что москва планирует привлечь военнослужащих из Лаоса для поддержки своих усилий в Украине, Каллас заявила, что подняла этот вопрос с главным дипломатом Вьентьяна на встрече в пятницу.

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Каллас заявила, что ее заверили, что Лаос "не имеет намерения и не готов" оказывать военную помощь россии.

"Я также заявила, что если что-то подобное произойдет, это повлияет на европейскую помощь Лаосу", - сказала Каллас.

"Если вы (Лаос) будете способствовать этой экзистенциальной угрозе, у нас не может быть эффективного сотрудничества", - предупредила она.