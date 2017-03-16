ЄС підтримує Україну у відкритті технічного офісу з енергоаудиту - Г.Зубко
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Міністр регіонального розвитку та будівництва Геннадій Зубко вважає, що Україна підтримується Європейським Союзом у відкритті технічного офісу з впровадження енергоаудиту для моніторингу досягнутих результатів. Про це віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко сказав під час круглого столу “Енергоефективність: європейський вектор для українських реформ”, передає УНН із посиланням на прес-службу Мінрегіону.
“Україна має підтримку ЄС у відкритті технічного офісу з впровадження енергоаудиту для моніторингу досягнутих результатів, що є також одним із завдань Фонду енергоефективності”, — наводить слова Г.Зубка прес-служба Мінрегіону.
За словами міністра, мультиплікативний ефект від впровадження енергоефективності — це розвиток малого й середнього бізнесу, ринку будівельних матеріалів та енергосервісних компаній, які будуть включені в процес.
Як повідомляв УНН, ЄС готовий виділити Україні 100 млн євро для наповнення Фонду енергоефективності.