ЕС поддерживает Украину в открытии технического офиса по энергоаудиту - Г.Зубко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Министр регионального развития и строительства Геннадий Зубко считает, что Украину поддерживает Европейский Союз в открытии технического офиса по внедрению энергоаудита для мониторинга достигнутых результатов. Об этом вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко сказал во время круглого стола "Энергоэффективность: европейский вектор для украинских реформ", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.
"Украина имеет поддержку ЕС в открытии технического офиса по внедрению энергоаудита для мониторинга достигнутых результатов, что есть также одной из задач Фонда энергоэффективности", - приводит слова Г.Зубко пресс-служба Минрегиона.
По словам министра, мультипликативный эффект от внедрения энергоэффективности - это развитие малого и среднего бизнеса, рынка строительных материалов и энергосервисных компаний, которые будут включены в процесс.
Как сообщал УНН, ЕС готов выделить Украине 100 млн евро для наполнения Фонда энергоэффективности.