ЕС поддерживает Украину в открытии технического офиса по энергоаудиту - Г.Зубко

"Украина имеет поддержку ЕС в открытии технического офиса по внедрению энергоаудита для мониторинга достигнутых результатов, что есть также одной из задач Фонда энергоэффективности", - приводит слова Г.Зубко пресс-служба Минрегиона.

По словам министра, мультипликативный эффект от внедрения энергоэффективности - это развитие малого и среднего бизнеса, рынка строительных материалов и энергосервисных компаний, которые будут включены в процесс.

Как сообщал УНН, ЕС готов выделить Украине 100 млн евро для наполнения Фонда энергоэффективности.