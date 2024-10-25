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Єрмак зустрівся з делегацією Європарламенту: про що говорили

Київ • УНН

 • 17539 перегляди

Керівник ОП провів зустріч з делегацією Європарламенту щодо підготовки до другого Саміту миру. Сторони обговорили План перемоги та проведення тематичних конференцій за пунктами Формули миру.

Єрмак зустрівся з делегацією Європарламенту: про що говорили

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з делегацією Європейського парламенту. Під час зустрічі обговорили підтримку Плану перемоги та підготовку до другого Саміту миру, а також Формулу миру. Про це повідомляє Офіційне-інтернет представництво Президента України, передає УНН.

Деталі

Як повідомляється, Євродепутати прибули до України для зустрічей із низкою українських високопосадовців, а також участі в тематичній конференції на основі шостого пункту Формули миру "Виведення російських військ і припинення бойових дій".

"Головна тема зустрічі з очільником Офісу Президента – підтримка Плану перемоги та підготовка до другого Саміту миру", - йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі Єрмак наголосив, що Європа сильніша, ніж деякі європейські лідери можуть собі уявити.

"Зараз треба голосно про це говорити. З Україною. План перемоги, який презентував Президент України, не тільки про військових. Це й про економіку, про майбутнє", – сказав Єрмак.

Єрмак розповів про презентацію Плану перемоги в Сполучених Штатах Америки та країнах Європи, роботу на рівні команд, а також залучення представників громадянського суспільства до поширення інформації про пункти Плану. Також він розповів про тематичні конференції на основі кожного з пунктів Формули миру, за результатами яких учасники ухвалять спільне комюніке, що стане основою пропозицій до другого Саміту миру.

"Другий Саміт потрібно закінчити конкретним результатом. Ось чому для нас План перемоги такий важливий: щоб бути дуже сильними", – додав він.

Нагадаємо

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна готова обговорювати будь-які коригування формули миру, проте лише ті, які підтримують територіальну цілісність та повний суверенітет.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Європейський парламент
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