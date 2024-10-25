Ермак встретился с делегацией Европарламента: о чем говорили

ukenru
Эксклюзив
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
12:28 • 123346 просмотра

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Эксклюзив
Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
12:01 • 114116 просмотра

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

Эксклюзив
Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат
11:44 • 116406 просмотра

Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат

Эксклюзив
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
08:44 • 152526 просмотра

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны
24 октября 2024, 12:43 • 141315 просмотра

В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны

Эксклюзив
Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
24 октября 2024, 12:10 • 147926 просмотра

Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

Эксклюзив
Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп
24 октября 2024, 11:04 • 146877 просмотра

Безбарьерность в Украине на низком уровне, нужны большие и быстрые изменения - нардеп

Эксклюзив
Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп
24 октября 2024, 09:59 • 138475 просмотра

Скандалы с чиновниками бьют по имиджу Украины и вызывают возмущение военных - нардеп

Эксклюзив
Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона
24 октября 2024, 08:48 • 120585 просмотра

Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет
24 октября 2024, 06:53 • 113262 просмотра

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Над Украиной сбили 36 из 63 вражеских дронов: какие области атаковала россия

Над Украиной сбили 36 из 63 вражеских дронов: какие области атаковала россия

07:12 • 45534 просмотра
Потребление электричества растет, 538 населенных пунктов без света

Потребление электричества растет, 538 населенных пунктов без света

07:24 • 40688 просмотра
НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

07:46 • 166437 просмотра
«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

08:13 • 134976 просмотра
Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

08:39 • 149713 просмотра
публикации
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
Эксклюзив

12:28 • 123351 просмотра
Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки

Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
Эксклюзив

08:44 • 152530 просмотра
Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

Безбарьерность в Украине: готова ли страна к вызовам войны?

08:39 • 149713 просмотра
НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

НАБУ продолжает финансировать "дружественных" судебных экспертов - конфликт интересов НАПК игнорирует

07:46 • 166437 просмотра
Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

24 октября 2024, 09:40 • 166761 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

С тыквой и на основе рецепта 16 века: готовим яблочные пироги

15:32 • 15177 просмотра
«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

«Мы старались, честно": Андрей Бедняков развелся с женой

08:13 • 134976 просмотра
Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

Самые дорогие яхты мира: от золотых якорей до копии улиц Монако

17:09 • 111862 просмотра
Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

Соловий попала в очередной скандал из-за поцелуя с маленьким мальчиком

24 октября 2024, 10:51 • 119891 просмотра
72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

24 октября 2024, 09:11 • 124637 просмотра
Актуальное
Ермак встретился с делегацией Европарламента: о чем говорили

Ермак встретился с делегацией Европарламента: о чем говорили

Киев  •  УНН

15:54 • 5187 просмотра

Read in English

Руководитель ОП провел встречу с делегацией Европарламента по подготовке ко второму Саммиту мира. Стороны обсудили План победы и проведение тематических конференций по пунктам Формулы мира.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с делегацией Европейского парламента. Во время встречи обсудили поддержку Плана победы и подготовку ко второму Саммиту мира, а также Формулу мира. Об этом сообщает Официальное-интернет представительство Президента Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщается, Евродепутаты прибыли в Украину для встреч с рядом украинских чиновников, а также участия в тематической конференции на основе шестого пункта Формулы мира "Вывод российских войск и прекращение боевых действий".

"Главная тема встречи с главой Офиса Президента - поддержка Плана победы и подготовка ко второму Саммиту мира", - говорится в сообщении.

Во время встречи Ермак отметил, что Европа сильнее, чем некоторые европейские лидеры могут себе представить.

"Сейчас надо громко об этом говорить. С Украиной. План победы, который представил Президент Украины, не только о военных. Это и об экономике, о будущем", - сказал Ермак.

Ермак рассказал о презентации Плана победы в Соединенных Штатах Америки и странах Европы, работе на уровне команд, а также привлечении представителей гражданского общества к распространению информации о пунктах Плана. Также он рассказал о тематических конференциях на основе каждого из пунктов Формулы мира, по результатам которых участники примут совместное коммюнике, которое станет основой предложений ко второму Саммиту мира.

"Второй Саммит нужно закончить конкретным результатом. Вот почему для нас План победы так важен: чтобы быть очень сильными", - добавил он.

Напомним

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина готова обсуждать любые корректировки формулы мира, однако только те, которые поддерживают территориальную целостность и полный суверенитет.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
yevropeiskii-parlamentЕвропейский парламент
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
andrii-yermakАндрей Ермак
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина