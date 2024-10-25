Ермак встретился с делегацией Европарламента: о чем говорили

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с делегацией Европейского парламента. Во время встречи обсудили поддержку Плана победы и подготовку ко второму Саммиту мира, а также Формулу мира. Об этом сообщает Официальное-интернет представительство Президента Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщается, Евродепутаты прибыли в Украину для встреч с рядом украинских чиновников, а также участия в тематической конференции на основе шестого пункта Формулы мира "Вывод российских войск и прекращение боевых действий".

"Главная тема встречи с главой Офиса Президента - поддержка Плана победы и подготовка ко второму Саммиту мира", - говорится в сообщении.

Во время встречи Ермак отметил, что Европа сильнее, чем некоторые европейские лидеры могут себе представить.

"Сейчас надо громко об этом говорить. С Украиной. План победы, который представил Президент Украины, не только о военных. Это и об экономике, о будущем", - сказал Ермак.

Ермак рассказал о презентации Плана победы в Соединенных Штатах Америки и странах Европы, работе на уровне команд, а также привлечении представителей гражданского общества к распространению информации о пунктах Плана. Также он рассказал о тематических конференциях на основе каждого из пунктов Формулы мира, по результатам которых участники примут совместное коммюнике, которое станет основой предложений ко второму Саммиту мира.

"Второй Саммит нужно закончить конкретным результатом. Вот почему для нас План победы так важен: чтобы быть очень сильными", - добавил он.

Напомним

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина готова обсуждать любые корректировки формулы мира, однако только те, которые поддерживают территориальную целостность и полный суверенитет.