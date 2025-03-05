Єрмак провів переговори з предстаниками Британії та Франції: йшлося про безпеку

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонні розмови з радниками з питань безпеки прем’єр-міністра Великої Британії та президента Франції. Основна тема обговорення – питання безпеки. Про це Єрмак написав в Telegram, пише УНН.

"Провів телефонну розмову з радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом. Провів телефонну розмову з дипломатичним радником Президента Франції Еммануелем Бонном", - написав Єрмак в двох постах.

За його словами, обговорювали питання безпеки, співпраці і рух до справедливого та тривалого миру - детально обговорили ці теми.

Єрмак подякував Британії та Франції за підтримку України.

Нагадаємо

21 лютого Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США Майклом Волцом. Обговорювали двосторонні відносини та важливість візиту спецпредставника президента США з питань України та росії Кіта до України.