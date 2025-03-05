Ермак провел переговоры с представителями Британии и Франции: шла речь о безопасности
Киев • УНН
Руководитель ОП Андрей Ермак провел телефонные разговоры с советниками по вопросам безопасности Великобритании и Франции. Стороны обсудили вопросы безопасности и пути достижения справедливого мира.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонные разговоры с советниками по вопросам безопасности премьер-министра Великобритании и президента Франции. Основная тема обсуждения – вопросы безопасности. Об этом Ермак написал в Telegram, сообщает УНН.
"Провел телефонный разговор с советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом. Провел телефонный разговор с дипломатическим советником Президента Франции Эммануэлем Бонном", - написал Ермак в двух постах.
По его словам, обсуждали вопросы безопасности, сотрудничества и движения к справедливому и долговременному миру - детально обсудили эти темы.
Ермак поблагодарил Великобританию и Францию за поддержку Украины.
Напомним
21 февраля Ермак провел телефонный разговор с советником президента США Майклом Волцом. Обсуждали двусторонние отношения и важность визита спецпредставителя президента США по вопросам Украины и России Кита в Украину.