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Єрмак обговорив результати Саміту миру з радником із нацбезпеки прем’єр-міністра Індії

Київ • УНН

 • 21732 перегляди

Глава офісу президента України Андрій Єрмак обговорив з радником з національної безпеки Індії Аджитом Кумаром Довалом подальшу співпрацю в контексті приєднання нових країн до Комюніке мирного саміту, при цьому Індія висловила підтримку миру і готовність розглянути цей документ.

Єрмак обговорив результати Саміту миру з радником із нацбезпеки прем’єр-міністра Індії

У середу, 19 червня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником із питань національної безпеки прем’єр-міністра Республіки Індія Аджитом Кумаром Довалом. Про це пише УНН з посиланням на Офіс президента. 

Деталі 

Андрій Єрмак подякував за участь Індії у Саміті миру у Швейцарії. Сторони обговорили подальші кроки у співпраці в контексті приєднання нових країн до спільного комюніке про основи миру, яке ухвалили під час Саміту.

Ми дуже сподіваємося, що Індія стане частиною цього комюніке, тому що це дуже важливо

-  сказав він.

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Аджит Кумар Довал зазначив, що Індія підтримує мир і детально опрацює документ, який підтримала більшість учасників Саміту. Серед інших тем розмови – посилення співпраці між країнами, зокрема у сфері економіки.

Керівник Офісу Президента запросив радника Прем’єр-міністра Індії відвідати Україну з візитом. Аджит Кумар Довал зазначив, що опрацює таку можливість.

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