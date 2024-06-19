Киев • УНН
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с советником по национальной безопасности Индии Аджитом Кумаром Довалом дальнейшее сотрудничество в контексте присоединения новых стран к коммюнике мирного саммита, при этом Индия выразила поддержку миру и готовность рассмотреть этот документ.
В среду, 19 июня, руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником по вопросам национальной безопасности премьер-министра Республики Индия Аджитом Кумаром Довалом. Об этом пишет УНН со ссылкой на офис президента.
Детали
Андрей Ермак поблагодарил за участие Индии в саммите мира в Швейцарии. Стороны обсудили дальнейшие шаги в сотрудничестве в контексте присоединения новых стран к совместному коммюнике об основах мира, которое приняли во время саммита.
Мы очень надеемся, что Индия станет частью этого коммюнике, потому что это очень важно
Зеленский: к коммюнике Саммита мира присоединилась Организация американских государств19 июня 2024, 11:59 • 16446 просмотров
Аджит Кумар Давал отметил, что Индия поддерживает мир и подробно о работает документ, который поддержало большинство участников саммита. Среди других тем разговора-усиление сотрудничества между странами, в частности в сфере экономики.
Руководитель Офиса Президента пригласил советника премьер-министра Индии посетить Украину с визитом. Аджит Кумар Давал отметил, что работает такая возможность.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже начала готовить следующие шаги после саммита мира