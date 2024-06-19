В среду, 19 июня, руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником по вопросам национальной безопасности премьер-министра Республики Индия Аджитом Кумаром Довалом. Об этом пишет УНН со ссылкой на офис президента.

Детали

Андрей Ермак поблагодарил за участие Индии в саммите мира в Швейцарии. Стороны обсудили дальнейшие шаги в сотрудничестве в контексте присоединения новых стран к совместному коммюнике об основах мира, которое приняли во время саммита.

Мы очень надеемся, что Индия станет частью этого коммюнике, потому что это очень важно - сказал он.

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Аджит Кумар Давал отметил, что Индия поддерживает мир и подробно о работает документ, который поддержало большинство участников саммита. Среди других тем разговора-усиление сотрудничества между странами, в частности в сфере экономики.

Руководитель Офиса Президента пригласил советника премьер-министра Индии посетить Украину с визитом. Аджит Кумар Давал отметил, что работает такая возможность.

Напомним

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