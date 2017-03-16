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ЄП ухвалив резолюцію з підтримкою політики санкцій щодо РФ за Крим

ЄП ухвалив резолюцію з підтримкою політики санкцій щодо РФ за Крим

Київ • УНН

 • 11197 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. До третьої річниці анексії Криму Європарламент у четвер ухвалив резолюцію "Політичні в'язні у тюрмах Росії та ситуація у Криму", передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

У документі євродепутати наголошують, що рішення РФ від 21 березня 2014 року "анексувати Крим залишається незаконним" і засуджують рішення Кремля "видати всім жителям Криму російські паспорти".

Ситуація з захистом прав людини на Кримському півострові за останні три роки "стрімко погіршилася, а порушення свободи слова, преси та примусове нав'язування російського громадянства стали систематичними", констатують у Європарламенті.

Кримські татари є корінним народом Кримського півострова, нагадується у тексті резолюції, "тим часом їх культурна спадщина є головною мішенню для репресій". Євродепутати ще раз засудили рішення російської влади заборонити діяльність Меджлісу, що стало "грубим порушенням прав кримських татар".

У тексті резолюції міститься перелік із тридцяти прізвищ громадян України, серед яких - Микола Карпюк, Станіслав Клих, Олександр Кольченко, Олег Сенцов, Ахтем Чийгоз, Алі Асанов, Роман Сущенко, котрі "незаконно утримуються" в ув'язненні на території Росії. Європарламент закликає негайно звільнити цих людей і сприяти їх поверненню на батьківщину.

За політичні переслідування, незаконні арешті, тортури кримськотатарських і українських активістів, за порушення свободи слова та преси у Криму повинні відповідати окупаційна влада, яка де-факто має контроль над ситуацією на півострові, нагадують євродепутати Кремлю. "Незважаючи на нелегальність анексії Криму, Росія є повністю відповідальною за підтримання законного порядку в Криму та захист громадян, що його населяють", - йдеться у тексті.

У Європарламенті вважають, що уряди країн Євросоюзу мають продовжувати політику санкцій проти російської влади за її політику щодо Криму. Зокрема, євродепутати "закликають до введення подальших обмежувальних заходів проти осіб, відповідальних за кричущі порушення прав людини, включно із заморожування їх активів у банках ЄС".

Як зазначалося під час дебатів, які відбулися перед голосуванням, текст резолюції всі політичні групи ЄП узгодили і підтримали без суперечок.

Нагадаємо, І.Геращенко повідомила, що 15-16 березня в Європарламенті проходить парламентський комітет асоціації.

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