ЕП принял резолюцию с поддержкой политики санкций в отношении РФ за Крым

В документе евродепутаты подчеркивают, что решение РФ от 21 марта 2014 года "аннексировать Крым остается незаконным" и осуждают решение Кремля "выдать всем жителям Крыма российские паспорта".

Ситуация с защитой прав человека на Крымском полуострове за последние три года "стремительно ухудшилась, а нарушение свободы слова, прессы и принудительное навязывание российского гражданства стали систематическими", констатируют в Европарламенте.

Крымские татары являются коренным народом Крымского полуострова, напоминается в тексте резолюции, "тем временем их культурное наследие является главной мишенью для репрессий". Евродепутаты еще раз осудили решение российских властей запретить деятельность Меджлиса, что стало "грубым нарушением прав крымских татар".

В тексте резолюции содержится перечень из тридцати фамилий граждан Украины, среди которых - Николай Карпюк, Станислав Клих, Александр Кольченко, Олег Сенцов, Ахтем Чийгоз, Али Асанов, Роман Сущенко, которые "незаконно содержатся в заключении на территории России. Европарламент призывает немедленно освободить этих людей и способствовать их возвращению на родину.

За политические преследования, незаконные аресты, пытки крымскотатарских и украинских активистов, за нарушение свободы слова и прессы в Крыму должна отвечать оккупационная власть, которая де-факто имеет контроль над ситуацией на полуострове, напоминают евродепутаты Кремлю.

В Европарламенте считают, что правительства стран Евросоюза должны продолжать политику санкций против российской власти за ее политику в отношении Крыма. В частности, евродепутаты "призывают к введению дальнейших ограничительных мер против лиц, ответственных за вопиющие нарушения прав человека, включая замораживание их активов в банках ЕС".

Как отмечалось во время дебатов, которые состоялись перед голосованием, текст резолюции все политические группы ЕП согласовали и поддержали без споров.

Напомним, И.Геращенко сообщила, что 15-16 марта в Европарламенте проходит парламентский комитет ассоциации.