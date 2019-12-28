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Ярославський зустріне Новий рік у своєму luxury-готелі Kharkiv Palace 5*

Ярославський зустріне Новий рік у своєму luxury-готелі Kharkiv Palace 5*

Київ • УНН

 • 4194 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Luxury-готель Kharkiv Palace 5 *, що належить відомому бізнесмену Олександру Ярославському, анонсував яскраве новорічне свято, передає УНН.

Сам Ярославський теж зустріне 2020 й в Харкові, як і в минулому році. Тоді Ярославський дав інтерв'ю ЗМІ разом з директором UEFA Events SA Мартіном Калленом і його дружиною - вони дружні ще з часів підготовки «першої столиці» до Євро-2012. Як відомо, саме в Kharkiv Palace 5 * Олександр Ярославський 5 грудня відсвяткував свій 60-й день народження, на якому побували Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, Віктор Пінчук, Мартін Каллен, головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко і Мирон Маркевич, глава комітету національних збірних УАФ.

У день свого ювілею Ярославський особисто відкрив також першу чергу експозиції музею Євро-2012. Одночасно в цей день Харків відзначав 10-річчя Grand Opening оновленого стадіону "Металіст", завдяки якому Харків в результаті отримав статус приймаючого міста континентальної першості з футболу. Саме тому територія навколо готелю вже з початку грудня прикрашена колосальної тематичної футбольно-новорічної святковою ілюмінацією.

Новорічну вечірку в готелі Ярославського, яка буде стилізована як Bohemian rapsody з двійниками Фредді Меркьюрі, проведе відомий ведучий Андрій Джеджула, який сам постане перед гостями в образі зірки - соліста легендарної Queen. У розпал нічного новорічного шоу в Kharkiv Palace 5 * виступить спеціальний гість вечірки Серьога. А святковий новорічний настрій гостей будуть підтримувати запальні
dj-сети, відомий циганський колектив Карафєтова, а також кавер-групи Bodro, Zakohani і Manera. Родзинки новорічної ночі - два erotic-show світового рівня Feromont Show і Devine, які будуть протягом ночі з'являтися на сцені.

Як відомо, Kharkiv Palace 5 * - перший п'ятизірковий готель Харкова, наявність якого було обов'язковою умовою проведення в місті матчів Євро-2012, тут розміщувався штаб УЄФА. Олександр Ярославський забезпечив будівництво готелю в рекордні терміни. Загальна сума інвестицій бізнесмена в підготовку Харкова до Євро-2012 перевищила $ 300 млн.

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