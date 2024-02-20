Ярош розповів про стан волонтерів Альберта та Наталії Кручиніних, автомобіль яких підірвали в Одесі

Постраждалий унаслідок вибуху автомобіля в селі Гвардійському Одеської області Альберт Кручинін перебуває у комі, його дружина Наталія - у тяжкому стані. Про це повідомив у Фейсбуці командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош, передає УНН.

Вночі вдалось відвідати Альберта та Наталію в одному з медзакладів Одеси. Лікарі роблять неймовірну роботу. На жаль, Альберт поки ще у комі. Наталя внаслідок важкої контузії перебуває в тяжкому стані. Вірю, що їх жага до життя здолає все" - зазначив Ярош.

Він додав, що охорона родини Кручиніних посилена, а також підтвердив, що командування УДА гарантує винагороду у 10 тисяч доларів за інформацію щодо причетних до теракту осіб. Крім того, 10 тис.доларів пообіцяв за таку інформацію Сергій Стерненко.

Нагадаємо

Ввечері19 лютогов передмісті Одеси біля одного з військових обʼєктів був підірваний автомобіль Української добровольчої армії, у якому перебували двоє волонтерів - Альберт та Наталя Кручиніни. Обох з численними травмами доставили до лікарні.

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