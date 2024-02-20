Ярош розповів про стан волонтерів Альберта та Наталії Кручиніних, автомобіль яких підірвали в Одесі
Київ • УНН
Альберт Кручинін перебуває в комі, а його дружина Наталія у важкому стані після того, як автомобіль, в якому вони їхали, був підірваний біля військового об'єкту в Одесі. Українська добровольча армія запропонувала винагороду в розмірі 10 тис. доларів за інформацію про винних у підриві.
Постраждалий унаслідок вибуху автомобіля в селі Гвардійському Одеської області Альберт Кручинін перебуває у комі, його дружина Наталія - у тяжкому стані. Про це повідомив у Фейсбуці командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош, передає УНН.
Вночі вдалось відвідати Альберта та Наталію в одному з медзакладів Одеси. Лікарі роблять неймовірну роботу. На жаль, Альберт поки ще у комі. Наталя внаслідок важкої контузії перебуває в тяжкому стані. Вірю, що їх жага до життя здолає все"
Він додав, що охорона родини Кручиніних посилена, а також підтвердив, що командування УДА гарантує винагороду у 10 тисяч доларів за інформацію щодо причетних до теракту осіб. Крім того, 10 тис.доларів пообіцяв за таку інформацію Сергій Стерненко.
Нагадаємо
Ввечері19 лютогов передмісті Одеси біля одного з військових обʼєктів був підірваний автомобіль Української добровольчої армії, у якому перебували двоє волонтерів - Альберт та Наталя Кручиніни. Обох з численними травмами доставили до лікарні.
Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві заступника мера Нікополя - голова ОДА12.02.24, 11:25 • 106642 перегляди