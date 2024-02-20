Ярош рассказал о состоянии волонтеров Альберта и Натальи Кручининых, автомобиль которых взорвали в Одессе
Альберт Кручинин находится в коме, а его жена Наталья в тяжелом состоянии после того, как автомобиль, в котором они ехали, был взорван возле военного объекта в Одессе. Украинская добровольческая армия предложила вознаграждение в размере 10 тыс. долларов за информацию о виновных в подрыве.
Будут судить жителя столицы, который обманул граждан на 100 тыс. грн, используя схему "ваш родственник попал в беду"
Перед судом предстанет киевлянин, который обманул граждан на почти 100 000 гривен по схеме "ваш родственник в беде".
Из-за протеста фермеров в Польше значительные трудности в движении на дорогах и вблизи пунктов пропуска: что происходит
Польские фермеры блокировали дороги и пограничные переходы в знак протеста против политики ЕС и импорта продовольствия из Украины.
Украинские перевозчики начали акцию на границе с Польшей: протестуют на трех пропускных пунктах
Украинские перевозчики начали мирные акции протеста на трех пограничных пунктах пропуска с Польшей.
Дезинформационная кампания против нового Главнокомандующего: в ЦПД предупредили о фейковых страницах Сырского в соцсетях
Украинские аналитики обнаружили масштабную российскую дезинформационную кампанию в социальных сетях, направленную на дискредитацию Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского через фейковые аккаунты, которые распространяют деструктивные российские месседжи.
20-летний россиянин пытался нелегально перейти границу из Украины в Словакию, но попал в фотоловушку пограничников
На украинско-словацкой границе фотоловушка зафиксировала россиянина, который пытался пешком пройти в Словакию. Его задержали недалеко от границы.
Во Франции арестовали виллу за 120 миллионов евро, которую связывают с "Газпромом"
Французский суд конфисковал роскошную виллу на Лазурном берегу Франции стоимостью 120 миллионов евро, связанную с российской энергетической компанией "Газпром", в рамках расследования дела об отмывании денег.
"Мы сможем защитить наше государство сейчас и предотвратить возможные угрозы в будущем" - Кипер о подписанных Президентом соглашениях по безопасности
Председатель Одесской областной государственной администрации прокомментировал подписание соглашений по безопасности с Великобританией, Германией и Францией, которые предоставляют беспрецедентную военную и финансовую поддержку для защиты Украины от потенциальных угроз.
В Киеве произошел пожар в котельной на Виноградаре: один человек ранен
Сегодня утром котельной в Подольском районе Киева, произошел пожар, в результате которого один человек был госпитализирован с ожогами.
Захват Авдеевки: в британской разведке спрогнозировали дальнейшие действия россиян
Британская разведка прогнозирует, что в ближайшие недели россия будет пытаться постепенно распространить свой контроль за пределы Авдеевки, но ей не хватает боевого потенциала.