Ярош рассказал о состоянии волонтеров Альберта и Натальи Кручининых, автомобиль которых взорвали в Одессе

Пострадавший в результате взрыва автомобиля в селе Гвардейском Одесской области Альберт Кручинин находится в коме, его жена Наталья - в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в Фейсбуке командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош, передает УНН.

Ночью удалось посетить Альберта и Наталью в одном из медучреждений Одессы. Врачи делают невероятную работу. К сожалению, Альберт пока еще в коме. Наталья в результате тяжелой контузии находится в тяжелом состоянии. Верю, что их жажда жизни преодолеет все" - отметил Ярош.

Он добавил, что охрана семьи Кручининых усилена, а также подтвердил, что командование УДА гарантирует вознаграждение в 10 тысяч долларов за информацию о причастных к теракту лицах. Кроме того, 10 тыс.долларов пообещал за такую информацию Сергей Стерненко.

Напомним

Вечером 19 февраля в пригороде Одессы возле одного из военных объектов был взорван автомобиль Украинской добровольческой армии, в котором находились двое волонтеров - Альберт и Наталья Кручинины. Обоих с многочисленными травмами доставили в больницу.

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