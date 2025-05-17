Японія випустить додаткові 300 000 тонн рису для стабілізації цін - Reuters

У п’ятницю, 16 травня, в Японії оголосили про випуск ще 300 000 метричних тонн рису зі свого надзвичайного запасу до липня та зміну політики закупівель, щоб протидіяти нестачі та стримувати надвисокі ціни. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Ці 300 000 тонн будуть додатковими до 310 000, які були випущені з надзвичайних запасів з березня 2025 року. Також це є перший випадок, коли запаси були випущені для стримування цін.

Крім того, з травня по липень 2025 року японський уряд планує проводити тендери на 100 000 тонн запасеного рису щомісяця.

Додатково

Роздрібні ціни на основну зернову культуру Японії приблизно вдвічі перевищують ті, що були рік тому, після того як екстремальна спека вразила врожаї, а бум туризму додав попиту.

Нагадаємо

Через скорочення допомоги США, продовольчі пайки на 98 млн доларів, достатні для 3,5 млн людей, псуються на складах. Це призводить до того, що гуманітарна допомога ризикує стати непридатною для використання.