Япония выпустит дополнительные 300 000 тонн риса для стабилизации цен - Reuters

В пятницу, 16 мая, в Японии объявили о выпуске еще 300 000 метрических тонн риса из своего чрезвычайного запаса до июля и изменении политики закупок, чтобы противодействовать нехватке и сдерживать сверхвысокие цены. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Эти 300 000 тонн будут дополнительными к 310 000, которые были выпущены из чрезвычайных запасов с марта 2025 года. Также это первый случай, когда запасы были выпущены для сдерживания цен.

Кроме того, с мая по июль 2025 года японское правительство планирует проводить тендеры на 100 000 тонн запасенного риса ежемесячно.

Дополнительно

Розничные цены на основную зерновую культуру Японии примерно вдвое превышают те, что были год назад, после того как экстремальная жара поразила урожаи, а бум туризма добавил спроса.

Напомним

Из-за сокращения помощи США, продовольственные пайки на 98 млн долларов, достаточные для 3,5 млн человек, портятся на складах. Это приводит к тому, что гуманитарная помощь рискует стать непригодной для использования.