Яніка Мерило: наступний крок до електромобільності зроблений
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроекти №3476 і №3477 для стимулювання розвитку електротранспорту в Україні. Це наступний крок до електромобільності України. Про це на своїй сторінці у Facebook написала радниця Міністра цифровий трансформації України Яніка Мерило, передає УНН.
Мерило написала, що зараз вносяться зміни до податкового та митного кодексів, щоб підтримати в Україні виробництво електромобілів, зарядних станцій і комплектуючих. Відповідно до законопроектів передбачається тимчасово звільнити від оподаткування податком на додану вартість операції:
▪️ з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів для виробництва транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами;
▪️ з ввезення і/або поставки на митну територію України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами.
"Той крутий випадок, коли профільне міністерство і депутати працюють разом над хорошими змінами. Спасибі авторам і депутатам, які підтримали, і вітаю Владислава Криклія - міністра інфраструктури України, наступний крок до електромобільності", - написала Мерило.
Також уточнюється, що мається на увазі тимчасово звільнити від збору на обов'язкове державне пенсійне страхування фізосіб, які купують право власності на легкові автомобілі, оснащених виключно електричними двигунами.
Нагадаємо, Мінінфраструктури працює над тим, щоб максимально швидко в Україні створити комфортну інфраструктуру для використання електромобілів. Зокрема, мова йде про зарядні станції, яких в Україні зараз дуже мало. Як повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, планується переглянути державні будівельні норми.
"Для Міністерства інфраструктури дуже важливим є перехід на екологічний транспорт. Я сам як власник електромобіля знаю, наскільки чутливим є питання інфраструктури зарядних станцій. Ми хочемо ініціювати зміни до ДБН з планування і забудови територій у частині електрозаправок. Щоб вони проектувалися на всіх автодорогах загального користування в залежності від типу доріг. І нам дуже важливо почути думку представників ринку у цьому питанні", - зазначив Криклій.