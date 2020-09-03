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Яника Мерило: следующий шаг к электромобильности сделан

Киев • УНН

 • 24375 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты №3476 и №3477 для стимулирования развития электротранспорта в Украине. Это следующий шаг к электромобильности Украины. Об этом на своей странице в Facebook написала советница Министра цифровой трансформации Украины Яника Мерило, передает УНН.

Яника Мерило: следующий шаг к электромобильности сделан

Мерило написала, что сейчас вносятся изменения в налоговый и таможенный кодексы, чтобы поддержать в Украине производство электромобилей, зарядных станций и комплектующих. Согласно законопроектам предполагается временно освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции:

▪️ по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта товаров для производства транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями;

▪️ по ввозу и/или поставке на таможенную территорию Украины транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями.

"Тот крутой случай, когда профильное министерство и депутаты работают вместе над хорошими изменениями. Спасибо авторам и депутатам, которые поддержали, и поздравляю Владислава Криклия - министра инфраструктуры Украины, следующий шаг к электромобильности", - написала Мерило.

Также уточняется, что имеется в виду временно освободить от сбора на обязательное государственное пенсионное страхование физических лиц, приобретающих право собственности на легковые автомобили, оснащенных исключительно электрическими двигателями.

Напомним, Мининфраструктуры работает над тем, чтобы максимально быстро в Украине создать комфортную инфраструктуру для использования электромобилей. В частности, речь идет о зарядных станциях, которых в Украине сейчас очень мало. Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, планируется пересмотреть государственные строительные нормы.

"Для Министерства инфраструктуры очень важным является переход на экологический транспорт. Я сам как владелец электромобиля знаю, насколько чувствительным является вопрос инфраструктуры зарядных станций. Мы хотим инициировать изменения в ГСН по планированию и застройке территорий в части электрозаправок. Чтобы они проектировались на всех автодорогах общего пользования в зависимости от типа дорог. И нам очень важно услышать мнение представителей рынка в этом вопросе", - отметил Криклий.

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