Якщо не вантажить сторінки чи TikTok: у "Дії" запустили новий сервіс для скарг на проблеми зі зв'язком

У додатку "Дія" запустили новий сервіс для повідомлень про відсутність мобільного зв'язку та інтернету. Заяви будуть передаватись до регулятора для вирішення проблем, повідомив віце-прем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у п'ятницю, пише УНН.

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"Повідомляйте про відсутність звʼязку чи мобільного інтернету - запустили сервіс у "Дії". Якщо у вас довго вантажаться сторінки, не йде дзвінок або не відкривається TikTok - повідомляйте про це в "Дії". Послугу знайдете одразу на головному екрані застосунку", - написав Федоров.

З його слів, повідомити про відсутній звʼязок у "Дії" дуже просто: заходите у Відсутній звʼязок на головному екрані "Дії", даєте одноразовий доступ до геолокації та описуєте ситуацію.

"Виникає логічне запитання: як відправити заявку, якщо інтернету немає. Про це ми також подумали. Заздалегідь завантажте Мапу незламності, можете зробити це просто зараз. Вона знадобиться і в інших випадках, наприклад, коли шукаєте укриття або найближче місце з генератором", - вказав віцепрем'єр.

"А далі, якщо у вас зникне інтернет, залишайте заяву в "Дії", вона автоматично відправиться, коли повернеться звʼязок", - зазначив Федоров.

Навіщо ця послуга?

"Заяву отримає Національна комісія, яка здійснює регулювання зв’язку. Вона дізнається про місця, де все ще є проблеми з інтернетом та звʼязком, і спільно з операторами виправлятиме ситуацію", - вказав Федоров.

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