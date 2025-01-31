Если не грузит страницы или TikTok: в "Дія" запустили новый сервис для жалоб на проблемы со связью
Киев • УНН
В приложении «Дія» появилась возможность сообщать об отсутствии мобильной связи и интернета. Заявления будут передаваться регулятору, который совместно с операторами будет решать проблемы.
В приложении "Дія" запустили новый сервис для сообщений об отсутствии мобильной связи и интернета. Заявления будут передаваться к регулятору для решения проблем, сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в пятницу, пишет УНН.
Детали
"Сообщайте об отсутствии связи или мобильного интернета - запустили сервис в "Дія". Если у вас долго грузятся страницы, не идет звонок или не открывается TikTok - сообщайте об этом в "Дія". Услугу найдете сразу на главном экране приложения", - написал Федоров.
По его словам, сообщить об отсутствующей связи в "Дія" очень просто: заходите в Отсутствующая связь на главном экране "Дія", даете одноразовый доступ к геолокации и описываете ситуацию.
"Возникает логичный вопрос: как отправить заявку, если интернета нет. Об этом мы также подумали. Заранее загрузите Карту несокрушимости, можете сделать это прямо сейчас. Она пригодится и в других случаях, например, когда ищете укрытие или ближайшее место с генератором", - указал вице-премьер.
"А дальше, если у вас пропадет интернет, оставляйте заявление в "Дія", оно автоматически отправится, когда вернется связь", - отметил Федоров.
Зачем эта услуга?
"Заявление получит Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование связи. Она узнает о местах, где все еще есть проблемы с интернетом и связью, и совместно с операторами будет исправлять ситуацию", - указал Федоров.
В этом году в «Дії» появится 10 революционных услуг - Федоров24.01.25, 13:58 • 28101 просмотр