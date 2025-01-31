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Если не грузит страницы или TikTok: в "Дія" запустили новый сервис для жалоб на проблемы со связью

Если не грузит страницы или TikTok: в "Дія" запустили новый сервис для жалоб на проблемы со связью

Киев  •  УНН

 • 7274 просмотра

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В приложении «Дія» появилась возможность сообщать об отсутствии мобильной связи и интернета. Заявления будут передаваться регулятору, который совместно с операторами будет решать проблемы.

В приложении "Дія" запустили новый сервис для сообщений об отсутствии мобильной связи и интернета. Заявления будут передаваться к регулятору для решения проблем, сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в пятницу, пишет УНН.    

Детали

"Сообщайте об отсутствии связи или мобильного интернета - запустили сервис в "Дія". Если у вас долго грузятся страницы, не идет звонок или не открывается TikTok - сообщайте об этом в "Дія". Услугу найдете сразу на главном экране приложения", - написал Федоров.

По его словам, сообщить об отсутствующей связи в "Дія" очень просто: заходите в Отсутствующая связь на главном экране "Дія", даете одноразовый доступ к геолокации и описываете ситуацию. 

"Возникает логичный вопрос: как отправить заявку, если интернета нет. Об этом мы также подумали. Заранее загрузите Карту несокрушимости, можете сделать это прямо сейчас. Она пригодится и в других случаях, например, когда ищете укрытие или ближайшее место с генератором", - указал вице-премьер.

"А дальше, если у вас пропадет интернет, оставляйте заявление в "Дія", оно автоматически отправится, когда вернется связь", - отметил Федоров.

Зачем эта услуга?

"Заявление получит Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование связи. Она узнает о местах, где все еще есть проблемы с интернетом и связью, и совместно с операторами будет исправлять ситуацию", - указал Федоров.

В этом году в «Дії» появится 10 революционных услуг - Федоров24.01.25, 13:58 • 28101 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоТехнологии
tiktokТикТок

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