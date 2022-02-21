Якнайшвидше готуємо звернення: Зеленський поговорив із Джонсоном, на черзі - ще дві важливі розмови
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО провів розмову із прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном, на черзі - ще дві важливі розмови, передає УНН.
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"Після засідання РНБО обговорив поточну ситуацію з Борисом Джонсоном. Зараз якнайшвидше готуємо звернення, а потому заплановані розмови з головою Євроради Шарлем Мішелем та президентом Туреччини Реджепом Ердоганом", - написав Зеленський.
Додамо
Раніше Президент України Володимир Зеленський провів переговори із президентом США Джо Байденом - обговорив події останніх годин.
Нагадаємо
Президент Росії Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених "ЛНР" та "ДНР".
Як повідомляв УНН, ватажки бойовиків Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати “незалежність” так званих “ДНР” та “ЛНР”.
Також ватажки бойовиків Пушилін та Пасічник просять включити пункт “про взаємодію в оборонній сфері до договору про співпрацю з Росією”.
Контекст
Минулого місяця депутати від Комуністичної партії Російської Федерації внесли до Державної думи РФ проект постанови звернення до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані “Л/ДНР”.
У вівторок, 15 лютого, його у Держдумі РФ підтримали.
Як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, у разі офіційного визнання так званих “ДНР” та “ЛНР” Росія де-факто та де-юре вийде з Мінських домовленостей.
Раніше в Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін “прийняв до уваги” звернення Держдуми РФ про визнання так званих “ДНР” та “ЛНР”. Водночас воно “не корелює з Мінськими угодами”.