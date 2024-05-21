WOG та Фонд "Дігнітас" передали захисникам ще 5 комплексів БПЛА "АРЕС"
Київ • УНН
Ще 5 комплексів БПЛА "АРЕС" передали захисникам WOG та Фонд "Дігнітас".
Мережа АЗК WOG та Благодійний фонд "Дігнітас" продовжують забезпечувати Сили оборони БПЛА. У межах спільного проєкту "MEGAКАВА донатить на "крила" вони передали ще 5 безпілотних розвідувальних комплексів "АРЕС" бригадного типу 5 бойовим підрозділам: 44 окремій механізованій бригаді, 3 полку Сил спеціальних операцій, 411 окремому батальйону БпАК Командування Сил ТРО ЗСУ ("Яструби"), 132 окремому розвідувальному батальйону Десантно-штурмових військ ЗСУ, 77 окремій аеромобільній бригаді.
Усі екіпажі, що отримали безпілотники, пройшли фахову підготовку управління саме такими БПЛА, організовану командою навчального проєкту Victory Drones фонду "Дігнітас".
Загалом із початку квітня в межах проєкту "MEGAКАВА донатить на "крила" захисники отримали 8 українських БПЛА "АРЕС".
Ініціатива триватиме до кінця травня. Якщо ви прагнете підсилити Сили оборони на полі бою "крилами", долучайтеся. Для цього достатньо придбати напої в горнятку MEGA на будь-якому АЗК WOG, а компанія з кожного з них перерахує 5 гривень на закупівлю БПЛА.
Якщо ж ви раніше смакували каву на WOG, а сьогодні вимушено знаходитеся за кордоном, у вас також є змога зробити свій внесок. Просто задонатьте будь-яку суму на банку проєкту https://send.monobank.ua/jar/93B8pKzg4x. Завдяки благодійникам та глядачам MEGOGO, які під час футбольних матчів донатили на банку за спеціальним QR-кодом, вже акумулювали майже 700 тис. грн. А отже - у захисників буде ще більше БПЛА, які допомагатимуть вражати ворожі позиції.
Розвідувальний безпілотний комплекс "АРЕС", розроблений в Україні для військових потреб тактичного рівня, довів свою ефективність у фоторозвідці місцевості з покриттям більшої квадратури з дальньої відстані для подальшої розшифровки даних, у корегуванні для FPV та підтвердження уражень, прокладанні коридорів для подальших етапів розвідувальних дій. Він здатен заглиблюватися у тил ворога до 50 км на швидкості до 100 км/год, працювати при температурах від -15 С до +35 С, а швидкість розгортання комплексу становить 15 хв.
Партнер проєкту: стрімінговий сервіс MEGOGO.