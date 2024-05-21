WOG и Фонд "Дигнитас" передали защитникам еще 5 комплексов БПЛА "АРЕС"

Сеть АЗК WOG и Благотворительный фонд "Дигнитас" продолжают обеспечивать Силы обороны БПЛА. В рамках совместного проекта "MEGAКАВА донатить на "крила" они передали еще 5 беспилотных разведывательных комплексов "АРЕС" бригадного типа 5 боевым подразделениям: 44 отдельной механизированной бригаде, 3 полку Сил специальных операций, 411 отдельному батальону БпАК Командования Сил ТРО ВСУ ("Ястребы"), 132 отдельному разведывательному батальону Десантно-штурмовых войск ВСУ, 77 отдельной аэромобильной бригаде.

Все экипажи, получившие беспилотники, прошли профессиональную подготовку управления именно такими БПЛА, организованную командой учебного проекта Victory Drones фонда "Дигнитас".

Всего с начала апреля в рамках проекта "MEGAКАВА донатить на "крила" защитники получили 8 украинских БПЛА "АРЕС".

Инициатива продлится до конца мая. Если вы хотите усилить Силы обороны на поле боя "крыльями", присоединяйтесь. Для этого достаточно приобрести напитки в чашке MEGA на любом АЗК WOG, а компания с каждого из них перечислит 5 гривен на закупку БПЛА.

Если же вы раньше смаковали кофе на WOG, а сегодня вынужденно находитесь за границей, у вас также есть возможность сделать свой вклад. Просто задонатьте любую сумму на банк проекта https://send.monobank.ua/jar/93B8pKzg4x. Благодаря благотворителям и зрителям MEGOGO, которые во время футбольных матчей донатили на банк по специальному QR-коду, уже аккумулировали почти 700 тыс. грн. А значит - у защитников будет еще больше БПЛА, которые будут помогать поражать вражеские позиции.

Разведывательный беспилотный комплекс "АРЕС", разработанный в Украине для военных нужд тактического уровня, доказал свою эффективность в фоторазведке местности с покрытием большей квадратуры с дальнего расстояния для дальнейшей расшифровки данных, в корректировке для FPV и подтверждения поражений, прокладке коридоров для дальнейших этапов разведывательных действий. Он способен углубляться в тыл врага до 50 км на скорости до 100 км/ч, работать при температурах от -15 С до +35 С, а скорость развертывания комплекса составляет 15 мин.

Партнер проекта: стриминговый сервис MEGOGO.