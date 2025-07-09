Викрав БТР і поїхав до дому: на Сумщині військового засудили до 7 років тюрми

Сумський районний суд визнав винним військовослужбовця однієї з частин, яка дислокується на території області, у дезертирстві та викраденні військової техніки. Чоловік отримав покарання у вигляді семи років за гратами, пише УНН з посиланням на Державне бюро розслідувань.

У січні 2025 року військовий, який проходив службу на посаді водія спецтехніки, самовільно залишив військову частину. Під приводом заправки бронетранспортера паливом він виїхав на БТРі з території частини, прихопивши з собою автомат, та попрямував додому на Полтавщину - говориться у повідомленні ДБР.

Повідомляється, що зловмисник подолав кількасот кілометрів дорогами загального користування. Після цього він залишив БТР на узбіччі поблизу села і пішов спати до лісосмуги.

Співробітники ДБР спільно з військовою службою правопорядку та СБУ оперативно затримали дезертира. Викрадений бронетранспортер і зброю було повернуто до військової частини.

Суд визнав військового винним у дезертирстві та викраденні військової техніки, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408, ч. 4 ст. 410 КК України). Йому призначили покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Доповнення

Двоє чоловіків, представившись поліцейськими, погрожували зброєю та вивели військових з автобуса, отримавши за інсценування затримання по $5000 за кожного. Зловмисників затримали в Київській області, вилучено зброю та документи.