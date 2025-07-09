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Викрав БТР і поїхав до дому: на Сумщині військового засудили до 7 років тюрми

Київ • УНН

 • 125 перегляди

Сумський районний суд засудив військовослужбовця до семи років ув'язнення за дезертирство та викрадення військової техніки. Чоловік самовільно залишив частину на БТРі, прихопивши автомат, та попрямував додому на Полтавщину.

Викрав БТР і поїхав до дому: на Сумщині військового засудили до 7 років тюрми

Сумський районний суд визнав винним військовослужбовця однієї з частин, яка дислокується на території області, у дезертирстві та викраденні військової техніки. Чоловік отримав покарання у вигляді семи років за гратами, пише УНН з посиланням на Державне бюро розслідувань.

У січні 2025 року військовий, який проходив службу на посаді водія спецтехніки, самовільно залишив військову частину. Під приводом заправки бронетранспортера паливом він виїхав на БТРі з території частини, прихопивши з собою автомат, та попрямував додому на Полтавщину

- говориться у повідомленні ДБР.

Повідомляється, що зловмисник подолав кількасот кілометрів дорогами загального користування. Після цього він залишив БТР на узбіччі поблизу села і пішов спати до лісосмуги.

Співробітники ДБР спільно з військовою службою правопорядку та СБУ оперативно затримали дезертира. Викрадений бронетранспортер і зброю було повернуто до військової частини.

Суд визнав військового винним у дезертирстві та викраденні військової техніки, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408, ч. 4 ст. 410 КК України). Йому призначили покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Доповнення

Двоє чоловіків, представившись поліцейськими, погрожували зброєю та вивели військових з автобуса, отримавши за інсценування затримання по $5000 за кожного. Зловмисників затримали в Київській області, вилучено зброю та документи.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоКримінал та НП
Київська область
Служба безпеки України
Україна
Tesla
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